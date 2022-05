Paradigit sluit overgebleven fysieke winkels

Elektronicazaak Paradigit sluit al zijn overgebleven vestigingen. De winkel gaat vanaf volgende maand alleen nog digitaal verder. Het gaat om slechts vier fysieke winkels die nog open waren gebleven.

Paradigit gooit de winkels per 1 maart van dit jaar dicht, schrijft het bedrijf. Het gaat om vestigingen in Eindhoven, Utrecht, Maastricht en Groningen. De reden voor de sluiting is aan de ene kant de toenemende onlineverkopen, maar de winkelsluiting in de lockdown lijkt de winkel definitief over de rand te hebben geduwd. "De aanhoudende verschuiving van offline winkelaankopen naar onlineaankopen, gecombineerd met het mogelijk trage herstel na het opheffen van de huidige coronamaatregelen, heeft de directie doen besluiten haar volledige focus op de onlineactiviteiten in te zetten", schrijft de keten.

De winkel gaat nog wel online verder. Klanten kunnen via de website nog steeds terecht voor garanties en lopende reparaties na 1 maart. Bij de huidige winkelsluiting vallen geen ontslagen; Paradigit zegt dat de werknemers een nieuwe functie binnen het bedrijf krijgen.

Paradigit besloot in 2016 ook al alle fysieke winkels te sluiten. Dat gebeurde nadat de Paradigit Group failliet ging. Later zei de winkel een doorstart te maken met drie fysieke winkels. Daar kwam later de extra vestiging in Groningen bij. Onderdeel van die doorstart was een verschuiving naar de verkoop online.