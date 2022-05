Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

20 jaar geleden

Het zou een mooie inschattingsvraag zijn in een pubquiz: hoeveel procent marktaandeel had de dominante browser Internet Explorer in mei 2002? Ter vergelijking: de marktleider is nu uiteraard Google Chrome en dat heeft rond 65 procent van de markt. Dat is al dominant, maar het is nog maar een amateur in vergelijking met de situatie in mei 2002, toen IE liefst 97 procent van de markt in handen had.