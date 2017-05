Door Arnoud Wokke, maandag 29 mei 2017 06:00, 34 reacties • Feedback

Jarenlang was het een symbool van een leuke vakantiegroet: een ansichtkaart, die dan vaak later aankwam dan je zelf thuis was, waardoor je alle verhalen al had verteld voordat familieleden en vrienden konden zien wat je had geschreven. Ooit was dat de enige gemakkelijke en goedkope manier van contact bij buitenlandse vakanties. Later kwam daar mobiel bellen bij. Roaming was toen nog een dure aangelegenheid. Het was geen uitzondering als je een paar gulden of euro per minuut of sms betaalde, zelfs vanuit een nabijgelegen land als Duitsland of Frankrijk.

Halverwege het eerste decennium van deze eeuw zette de Europese Commissie de aanval in op die hoge roamingtarieven. Het is natuurlijk ideaal voor Europese politici om goede sier te maken. Het is immers Europese regelgeving waar zowel ondernemers als consumenten veel aan hebben en het is bovendien een haalbaar doel voor de Europese politiek. Volgende maand bereikt het Europese beleid een hoogtepunt, met het afschaffen van de roamingkosten voor consumenten per 15 juni. Vanaf donderdag hoef je bij de meeste providers al geen roamingkosten meer te betalen, en dat gaat een hoop veranderen.