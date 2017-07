ACM: sommige providers voldoen mogelijk niet aan nieuwe roamingregels

Volgens toezichthouder Autoriteit Consument & Markt zijn aanbiedingen van sommige kleine telecombedrijven mogelijk in strijd met de nieuwe Europese roamingregels die sinds 15 juni van kracht zijn. De ACM onderzoekt deze nu.

De ACM maakt bekend dat het merendeel van de telecombedrijven de regels naleeft, maar dat sommige kleine telecombedrijven dat mogelijk nog niet doen. Een harde uitspraak over providers die niet voldoen aan de regels, doet de toezichthouder niet. De ACM zegt de aanbiedingen te onderzoeken. Als er providers zijn die niet aan de Europese regels voldoen, kan de toezichthouder optreden.

Om welke providers of aanbiedingen het gaat en op welke manier zij mogelijk afwijken van de roamingregels, maakt de toezichthouder niet bekend. Volgens de ACM is de hoofdregel dat een telecombedrijf binnen de Europese Unie hetzelfde moet aanbieden als hij in het binnenland aanbiedt. Dat geldt zowel voor abonnementen als voor prepaidbundels.