Grote Zuid-Koreaanse bitcoin- en ethereumexchange is gehackt

De Zuid-Koreaanse exchange Bithumb is getroffen door een hack. De exchange ontkent dat er wachtwoorden zijn buitgemaakt, maar gebruikers stellen dat zij cryptovaluta zijn verloren. Details over de hack zijn schaars.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft de exchange vorige week vrijdag contact opgenomen met de autoriteiten in het land omdat persoonsgegevens zouden zijn buitgemaakt. Het Internet & Security Agency zou een onderzoek hebben ingesteld naar het incident. Bithumb zegt dat de hack plaatsvond op een persoonlijke computer van een van zijn medewerkers. Gegevens van 31.800 klanten zouden daarbij zijn buitgemaakt, maar geen wachtwoorden. Het gaat om drie procent van alle gebruikers.

Motherboard meldt dat gebruikers van de exchange klagen dat zij cryptovaluta zijn kwijtgeraakt na de hack. Een van de gebruikers claimt ter waarde van 7,1 miljoen Koreaanse won te hebben verloren, omgerekend zo'n 5400 euro. Website BraveNewCoin claimt dat er voor miljarden aan Koreaanse won zou zijn weggesluisd uit accounts van Bithumb-gebruikers.

Mogelijk hebben de hackers toegang weten te krijgen tot accounts door zich voor te doen als medewerkers van Bithumb. In ieder geval één gebruiker zou op die manier een code hebben afgestaan waarmee hij toegang verleende tot zijn account. Bithumb wil gebruikers compenseren voor het uitlekken van de persoonlijke informatie. De exchange betaalt de getroffen gebruikers tot 100.000 won per persoon, omgerekend zo'n 77 euro. Daarnaast schrijven Zuid-Koreaanse media dat gebruikers die valuta hebben verloren een verdere vergoeding zullen ontvangen als het schadebedrag is vastgesteld.