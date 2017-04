Door Sander van Voorst, vrijdag 28 april 2017 18:42, 19 reacties • Feedback

De prijs van Bitcoin heeft het hoogste niveau in de geschiedenis van de cryptocurrency behaald. Op vrijdag kwam de waarde van de virtuele valuta neer op ongeveer 1343 dollar, omgerekend ongeveer 1233 euro. Daarmee is de prijs hoger dan het hoogtepunt van 1200 dollar in 2013.

De prijs is onder andere af te lezen aan de index van CoinDesk. Die site had eerder al een bericht gepubliceerd, toen de prijs het record had verbroken maar lager was dan het niveau op vrijdag. De waarde van de valuta is binnen een week met 6 procent gestegen. Over een periode van een maand komt de stijging neer op 34 procent, berekende TechCrunch.

Daar komt bij dat de prijs van Ether eveneens een sterke stijging doormaakt. De toename in prijs komt neer op een stijging van 24 procent in een week tijd. Er is volgens TechCrunch een samenhang tussen beide valuta, omdat veel mensen Bitcoin tegen Ether verhandelen. Maar dat zou niet genoeg zijn om de waardestijging volledig te verklaren.

Kort na het begin van dit jaar overschreed de waarde van Bitcoin al het niveau van duizend dollar. Toen verwachtten analisten dat de waarde het recordniveau uit 2013 dit jaar zou overstijgen, waarin zij gelijk hebben gekregen. In dat jaar bevond de prijs zich op het tot voor kort hoogste niveau ooit, na een zeer snelle stijging tegen het einde van van 2013. Daarna zette een daling in, die ongeveer duurde tot de tweede helft van 2015. Toen lag de waarde rond de 220 dollar, waarna de prijs weer toenam.

Prijsontwikkeling sinds 2011, via CoinDesk