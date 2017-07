Onbekenden stelen zeven miljoen dollar aan ether door aanpassen website

Onbekenden hebben ongeveer zeven miljoen dollar gestolen van het ethereumplatform CoinDash. De organisatie hield maandag zijn initial coin offering, waarmee eerste investeringen opgehaald moesten worden. Door een hack van de website was het ethereumadres aangepast.

Daardoor stuurden veel mensen ether naar het verkeerde adres, zo schrijft CoinDash in een verklaring op zijn website. Daarin meldt het dat er ongeveer zeven miljoen dollar aan ether is buitgemaakt, waarvan 6,4 miljoen dollar van mensen die er vroeg bij waren. Het ethereumadres van de aanvallers toont dat er inmiddels ongeveer 43.488 ether in de wallet aanwezig is, wat momenteel neerkomt op iets meer dan zeven miljoen euro.

Volgens Motherboard was binnen drie minuten na de initial coin offering duidelijk dat het adres op de website was aangepast, maar de schade was toen al groot. Daarna gingen er waarschuwingen uit via verschillende kanalen, waaronder Twitter. De organisatie maakt niet bekend op welke manier de aanvallers in staat waren de website aan te passen.

CoinDash schrijft alleen dat mensen die geïnvesteerd hebben hun tokens krijgen, ook al hebben ze gebruikgemaakt van het adres van de aanvallers. Dat geldt niet voor mensen die nog ether hebben gestuurd nadat de website was gesloten. In de verklaring roept de organisatie mensen op om geen verdere overschrijvingen te doen. CoinDash wil een handelsplatform voor cryptovaluta bieden, waarbij het zelf geen fondsen beheert.

De verklaring van CoinDash