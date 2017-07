Criminelen stelen voor 27 miljoen euro aan ether door lek in wallet

Criminelen hebben meer dan 150.000 ether, omgerekend momenteel ongeveer 27 miljoen euro, kunnen stelen door een kwetsbaarheid in de walletsoftware van Parity. White hats zeggen uit voorzorg andere kwetsbare wallets leeggehaald te hebben.

Parity bevestigt dat er een lek aanwezig was in versie 1.5 van zijn walletsoftware, dat alle gebruikers met multisigwallets trof. Dat zijn wallets waartoe verschillende mensen toegang hebben met hun eigen sleutels, zodat niet alle fondsen door een enkel persoon worden beheerd. Er is inmiddels een patch uitgebracht, aldus Parity. Volgens Coindesk maakte de kwetsbaarheid het voor de aanvallers mogelijk om 150.000 ether te stelen. Het ethereumadres van de hackers toont momenteel nog een tegoed van ongeveer 83.000 ether.

Een ander adres, dat toebehoort aan The White Hat Group, toont een tegoed van ongeveer 377.000 ether, wat neerkomt op 67 miljoen euro. In een mededeling stelt de groep uit voorzorg kwetsbare wallets te hebben leeggehaald na de ontdekking van het lek. Over het lek zegt de groep dat dit eenvoudig te misbruiken was. De groepering claimt een nieuwe multisigwallet voor getroffenen te willen openen en de ether te willen teruggeven.

De diefstal heeft plaatsgevonden bij drie organisaties: Swarm City, Edgeless Casino en aeternity. Zij hebben alle drie verklaringen gepubliceerd. Dit incident volgt op eerdere ethereumhacks. Zo wisten onbekenden eerder deze week miljoenen dollars aan ether te stelen bij de initial coin offering van het Israëlische CoinDash. Begin deze maand bleek dat de grote Zuid-Koreaanse beurs Bithumb was gehackt.