Xiaomi gaat smartphones tot vijf jaar oud updates geven naar Miui 9

De Chinese fabrikant Xiaomi gaat toestellen tot vijf jaar oud, updates geven naar de nieuwe versie van zijn skin Miui 9. Van het oudste model, de Mi 2 en variant Mi 2s, zijn nog vijf miljoen actieve exemplaren in omloop, claimt de fabrikant.

Het gaat om de Chinese versie van de update die Xiaomi vanaf volgende maand zal verspreiden, schrijft Miui.com. De update komt als eerste uit voor nieuwere toestellen als de Mi 6 en de Redmi Note 4. In de tweede fase komen daar toestellen als de vijf jaar oude Mi 2 bij.

In het rijtje toestellen ontbreekt de Mi 4i, omdat die geen Chinese firmware heeft en alleen een Global-rom heeft. Daarvoor komt een aparte aankondiging. Welke wijzigingen Miui 9 heeft ten opzichte van zijn voorganger, is nog niet duidelijk; Xiaomi zal Miui 9 volgende week uit de doeken doen. Het is onbekend welke Android-versie aan de basis ligt van Miui 9. De updates van Miui staan los van de Android-versies.

De Mi 2 kwam ongeveer gelijk uit met onder meer de Samsung Galaxy Note 2, Google Nexus 4 en iPhone 5. Die laatste heeft met iOS 10 zijn laatste grote update gehad, omdat Apple bekend heeft gemaakt dat iOS 11 niet zal draaien op de iPhone 5 uit 2012 en de iPhone 5c uit 2013.