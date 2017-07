Onderzoek: meerderheid lezers artikelen via Facebook onthoudt naam site niet

Een meerderheid van de mensen die via Facebook artikelen aanklikken, onthouden niet waar ze die precies gelezen hebben. Dat blijkt uit een studie onder 6811 Britten. Ongeveer 44 procent kon de volgende dag nog opnoemen op welke site ze het artikel hadden gelezen als ze het via Facebook vonden.

Lezers die direct bij een artikel uitkwamen, zoals via de homepage, konden in 81 procent van de gevallen herinneren welke nieuwsorganisatie het artikel had gepubliceerd. Bij sociale media was dat 47 procent, waarbij Twitteraars hoger scoorden dan Facebook-gebruikers: 55 om 44 procent. Als gebruikers gezocht hadden, kon 37 procent zich het medium herinneren.

De onderzoekers van het Reuters Instituut aan de universiteit van Oxford zeggen dat de uitkomsten zorgelijk zijn voor nieuwsmedia, omdat gebruikers hun naam veelal niet verbinden aan artikelen die ze hebben gelezen. Er zat wel verschil tussen lezers van diverse Britse media. Lezers van artikelen op The Guardian en Buzzfeed onthielden vaker de bron dan The Mirror en The Independent. Jongeren bleken beter te onthouden waar ze het nieuws hebben gelezen dan ouderen.

De onderzoekers volgden de panelleden bij hun surfgedrag. Daarbij keken ze naar de vorige pagina in de historie bij het lezen van een artikel op een van de twintig populairste nieuwssites in het Verenigd Koninkrijk. Als dat een pagina op hetzelfde domein was, gold dat als direct verkeer. Als dat een zoekopdracht was, gold het al een lezer die via een zoekmachine binnenkwam en als de vorige pagina een sociaal medium was, namen de onderzoekers aan dat het betreffende platform de plek waar lezers de link naar het artikel tegenkwamen.