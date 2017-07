Xiaomi introduceert intelligente speaker voor omgerekend 38 euro

Het Chinese bedrijf Xiaomi heeft een intelligente speaker aangekondigd. De Mi AI Speaker kan verbinding maken met het internet en kan andere smarthome-apparaten besturen. Ook kan de speaker reageren op stemcommando's. De speaker kost 299 yuan, omgerekend 38 euro.

Met de speaker kan de gebruiker volgens Xiaomi stemcommando's gebruiken om informatie op te zoeken over bijvoorbeeld het weer en verkeerssituaties. Ook kan de speaker verbinding maken met verschillende smarthome-apparaten van Xiaomi. Zo zou de gebruiker bijvoorbeeld via de speaker met stemcommando's de kamerverlichting of de robotstofzuiger aan kunnen zetten.

De Mi AI Speaker bevat drie drivers waarvan er twee naar de zijkanten en één omlaag gericht is, zo valt af te leiden uit de productfoto's. Via de zes microfoons in de speaker moet een zogeheten 360° audio sensing mogelijk zijn. Net als de HomePod van Apple kan de Mi AI Speaker met beamforming bepaalde delen van de audio, zoals de stem, één bepaalde kant op sturen.

Via het internet kunnen gebruikers muziek, radiozenders en audioboeken streamen met de speaker. Met een app kunnen functionaliteiten aan de Mi AI Speaker worden toegevoegd door het downloaden van add-ons en plugins.

Xiaomi gaat met de speaker de competitie aan met bedrijven als Amazon, Google en Apple, die reeds zulke apparaten hebben uitgebracht. Het bedrijf brengt de Mi AI Speaker uit voor 299 yuan, omgerekend ongeveer 38 euro. Voor die prijs zal hij vermoedelijk niet naar de Benelux te halen zijn, omdat tussenhandelaren en importkosten de prijs van Xiaomi-producten opdrijven. TechCrunch meldt dat de Mi AI Speaker in augustus in China uitkomt. Het is nog niet bekend of deze ook internationaal beschikbaar wordt.