Enigma Project waarschuwt investeerders geen ether over te maken na hack

Het Enigma Project, dat naar eigen zeggen data verzamelt voor investeringsdoeleinden, heeft een waarschuwing uitgebracht om geen fondsen over te maken. Een onbekende heeft maandag de communicatiekanalen van het bedrijf overgenomen en een verkeerd Ethereum-adres verspreid.

De organisatie meldt via Twitter dat er toegang is geweest tot haar website, Slack-account en mailinglijsten. Daardoor was een onbekende in staat om berichten te versturen over een zogenaamde presale, waarmee het Enigma Project geld zou willen ophalen. In de berichten was onder meer een Ethereum-adres vermeld waar investeerders geld naartoe konden overmaken, schrijft Bleeping Computer. Dat veel mensen aan de oproep gehoor gaven, blijkt uit de transacties die naar de corresponderende wallet hebben plaatsgevonden. Daar is inmiddels 1487 ether in terechtgekomen, omgerekend ongeveer 415.000 euro.

Uit de website, die inmiddels een waarschuwing toont, blijkt dat het Enigma Project zelf inderdaad bezig was met een lopende presale. Uit een verslag van de gebeurtenissen van een gebruiker is op te maken dat in de mail ook een bitcoinadres was genoemd. Momenteel blijkt dat er in totaal 24,7 bitcoin naartoe is overgemaakt, wat neerkomt op ongeveer 85.000 euro. Daarmee hebben de aanvallers in totaal mogelijk een half miljoen euro buitgemaakt. In de communicatie van Enigma komt dit niet terug, de organisatie claimt dan ook dat er geen financiële middelen van de onderneming zijn buitgemaakt. Hetzelfde zou gelden voor wachtwoorden en privésleutels.

Het is niet de eerste keer dat een cryptocurrencyproject tijdens de investeringsfase het doel is van kwaadwillenden. Een soortgelijke situatie deed zich in juli voor bij Coindash, waar de website door een hack werd aangepast. Daarbij maakten aanvallers door het vermelden van een alternatief adres voor het overmaken van investeringen in totaal zeven miljoen dollar buit.