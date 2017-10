'Phishingcampagne gericht op MyEtherWallet heeft 13.000 euro opgeleverd'

Onderzoekers van het Nederlandse beveiligingsbedrijf DearBytes hebben een phishingcampagne ontdekt die zich richt op gebruikers van MyEtherWallet. Ze ontdekten dat de campagne tot nu toe 13.000 euro heeft opgeleverd.

Onderzoeker Wesley Neelen schrijft dat hij een phishing-e-mail ontving die afkomstig lijkt te zijn van MyEtherWallet, dat is een dienst waarmee etherwallets aangemaakt kunnen worden. De domeinnaam van de afzender is alleen licht aangepast: in plaats van .com eindigt het adres op .coml. In de mail staat dat het in verband met een hard fork voor alle gebruikers vereist is om in te loggen en hun 'wallet te synchroniseren'. Neelen kwam er achter dat de url waarnaar de link in de mail verwijst, gebruikmaakt van unicode-karakters om visueel te lijken op de echte MyEtherWallet-url. Wie nauwkeurig kijkt, ziet echter dat de laatste letter 't' anders is. Daarnaast maakt de phishingsite gebruik van https om een legitieme indruk te wekken.

Samen met een andere onderzoeker was Neelen in staat om de bestanden op de webserver van de site in kaart te brengen. Daarbij stootten ze via een php-bestand op een logbestand dat alle livestatistieken van de site bijhield. Aan de hand daarvan was het mogelijk om in kaart te brengen hoeveel mensen daadwerkelijk hun gegevens op de phishingsite hadden ingevuld. Een van de slachtoffers verloor op die manier 42,5 ether, wat neerkomt op ongeveer 10.600 euro. Het totale bedrag van 13.000 euro was binnen een tijdsbestek van 2 uur binnengehaald, aldus Neelen. Hij heeft de hoster van de phishingsite op de hoogte gesteld, maar betwijfelt dat deze offline zal worden gehaald.

De onderzoeker zegt dat hij de e-mail ontving op een uniek e-mailadres waarmee hij zich alleen had geregistreerd voor een initial coin offering, waarmee het bedrijf achter de chatapp Kik ether wil ophalen om de cryptocurrency Kin te introduceren. Hij zou het adres alleen gebruikt hebben om zich in te schrijven in de Kin Token pre-registration mailing list. Dat roept de vraag op hoe de mensen achter de phishingcampagne aan het adres zijn gekomen. De Kin Foundation heeft niet op een contactpoging van de onderzoeker gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat er rond een ico geld wordt gestolen. In het verleden gebeurde dat bijvoorbeeld door de site aan te passen met daarop het adres waar ether naartoe overgemaakt kon worden. Doordat aanvallers zich richten op mensen waarvan ze weten dat zij ether bezitten, neemt de kans toe dat hun phishingcampagne succes heeft.

De phishingsite in kwestie