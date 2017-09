Directeur JPMorgan vindt bitcoin frauduleus betaalmiddel en voorspelt zeepbel

Jamie Dimon, de ceo van de grote Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase, heeft scherpe kritiek geuit op bitcoin en het gebruik ervan. Volgens hem is het een frauduleus betaalmiddel, dat onderdeel is van een grote zeepbel.

Dimon heeft bitcoin op een bankenconferentie vergeleken met de tulpengekte, een situatie in het jaar 1634 waarbij de prijzen voor tulpenbollen volledig de pan uit rezen en de handel in tulpen een enorme vlucht nam, om vervolgens abrupt tot stilstand te komen. Volgens de directeur van de bank wordt de zeepbel van de bitcoin nog erger dan die van de tulpen. Hij voorspelt grote verliezen voor bitcoin-kopers. Dimon denkt dat de waarde nog wel kan stijgen tot 20.000 dollar, maar dat de zeepbel uiteindelijk onvermijdelijkerwijs gaat knappen.

Een belangrijke reden voor zijn kritiek op bitcoin, is de vaststelling dat het decentrale karakter van het betaalmiddel ervoor zorgt dat het buitengewoon handig is voor mensen op plekken die geen andere opties hebben. Hij wijst daarbij op staten als Venezuela en Nood-Korea. Ook is volgens hem bitcoin een uitkomst voor moordenaars en drugdealers. In die zin is er volgens Dimon een markt voor, maar wel een van een beperkte omvang.

De bankdirecteur stelt dat het betaalmiddel niet gaat werken, omdat het volgens hem ondenkbaar is dat mensen een betaalmiddel zomaar ineens uit het niets kan worden verzonnen. Hij was ook vrij duidelijk over de gevolgen voor zijn eigen bankmedewerkers, op het moment dat zij zouden handelen in deze cryptocurrency: "Ze worden meteen ontslagen, en om twee redenen. Het is tegen onze regels en het is dom, en beiden zijn gevaarlijk".

JPMorgan en andere banken hebben overigens vele miljoenen dollars geïnvesteerd in de blockchaintechnologie. Dimon denkt dat het gebruik van deze technologie in de komende jaren zal toenemen zodra bedrijven hier meer en meer op in gaan spelen.

Overigens is de Chinese overheid al enige tijd bezig om de handel in cryptocurrency, zoals bitcoin, strenger te gaan reguleren. Onlangs heeft de Chinese centrale bank nieuwe ico's, oftewel initial coin offerings, verboden. Volgens de Chinese instelling gaat het bij ico's om 'niet-goedgekeurde, illegale fondsenwerving'. De bank vergelijkt de emissies met piramidespelen en is na onderzoek van oordeel dat de praktijken de financiële stabiliteit in gevaar brengen.