Bitcoingemeenschap bereikt overeenstemming over netwerkschaalvergroting

Een meerderheid van de Bitcoinminers heeft op vrijdag aangegeven dat ze instemmen met een upgrade aan het netwerk genaamd BIP 91. Die moet ervoor zorgen dat transacties op het netwerk sneller en goedkoper voltooid moeten kunnen worden.

Volgens Bloomberg heeft meer dan 93 procent van de miners het signaal gegeven dat ze akkoord zijn met de upgrade, die inhoudt dat Bitcoin opgeschaald wordt door de signature data van een transactie niet meer mee te leveren in de blocks waar ook de overige transactiedata zich bevindt. Deze maatregel wordt SegWit, of Segregated Witness genoemd. Het resultaat daarvan zou zijn dat de blockchain meer transacties kan verwerken omdat er ruimte in de blocks vrijgemaakt wordt, maar dat een bitcoin-node ook een zwaardere belasting te verduren krijgt omdat de signature data apart binnengehaald en gecontroleerd moet worden. Over twee weken moet SegWit gehanteerd gaan worden.

Een andere maatregel tegen de congestie van bitcoinbetalingsverkeer is het simpelweg verdubbelen van het formaat van de blocks die tussen miners en nodes uitgewisseld worden. Deze gaan dan van 1 naar 2MB. Deze maatregel wordt SegWit2x genoemd. Deze is ook onderdeel van BIP 91, maar hiermee wordt nog ongeveer drie maanden gewacht, om alle miners en nodes de kans te geven eerst ondersteuning voor SegWit te activeren.

Het aannemen van Bitcoin Improvement Plan 91 door de gemeenschap was voor velen reden voor een feestje. Er heerst al langer onenigheid in de Bitcoingemeenschap over wat er gedaan moet worden aan het schaalprobleem van de blockchain. Voorstanders van SegWit hadden in de vorm van BIP 148 een ultimatum aan de bitcoingemeenschap opgelegd. Daarin stond dat als SegWit niet aangenomen werd, er een hard fork zou plaatsvinden, wat zou resulteren in een volledig nieuwe afsplitsing van bitcoin. Dat zou op zijn beurt zorgen voor grote aardverschuivingen wat betreft de waarde van de twee cryptovaluta. Dankzij het aannemen van BIP 91 lijkt dit scenario nu echter onwaarschijnlijk. Na het uitkomen van het nieuws over BIP 91 steeg de waarde van bitcoin met 200 dollar, van 2600 naar 2800 dollar.