Prijs van Bitcoin Cash stijgt in korte tijd van 300 naar 550 dollar

De prijs van de begin deze maand ontstane cryptovaluta Bitcoin Cash is sinds vrijdagochtend met meer dan 80 procent gestegen. De prijs lag sinds een week rond de 300 dollar, na een turbulent prijsverloop kort na het ontstaan van Bitcoin Cash.

De huidige prijs van Bitcoin Cash komt neer op 550 euro, wat omgerekend 468 euro is. De beurswaarde van de virtuele valuta is daardoor gestegen naar iets meer dan 9 miljard dollar. Dat betekent dat de waarde hoger ligt dan die van Ripple, een andere cryptovaluta. De beurswaarde van Ripple is momenteel boven de 6 miljard dollar. Bitcoin Cash staat daarmee op de derde plaats als het gaat om totale waarde, onder bitcoin en Ethereum met respectievelijke waardes van meer dan 70 en 28 miljard dollar.

Volgens Coindesk is het daardoor nu voordeliger om Bitcoin Cash te minen dan bitcoin. De stijgende prijs zou het voor miners interessant maken om zich met hun rekenkracht achter de nieuwe munt te scharen. Het is echter geen grote marge, zo zouden miners momenteel twee procent meer verdienen met Bitcoin Cash. In het weekend wordt de valuta makkelijker te minen, wat volgens de site mogelijk nog meer geïnteresseerden zal aantrekken. Een aantal factoren, zoals transactieprijzen en hogere liquiditeit zouden er echter voor kunnen zorgen dat bitcoin uiteindelijk aantrekkelijker blijkt.

De prijs van bitcoin heeft de afgelopen tijd een grote groei gekend. Zo steeg de munt onlangs boven het niveau van 4000 dollar uit. Inmiddels ligt de prijs rond de 4300 dollar, nadat hij deze week kortstondig boven de 4500 dollar was uitgekomen, wat het hoogste niveau ooit is.

Bitcoin Cash ontstond aan het begin van deze maand na een hard fork van bitcoin. De onderliggende blockchain maakt gebruik van een grotere blocksize dan die van de bitcoin, namelijk 8MB. Daarmee moet de capaciteit van transacties worden vergroot. De stijging van de prijs viel samen met de creatie van het eerste 8MB-block. Er gaat al langere tijd een discussie over de toekomst van bitcoin wat de blocksize aangaat. Binnenkort staat er opnieuw een mogelijke hard fork gepland in de vorm van SegWit2x, waarmee de grootte van de blocks op de blockchain naar 2MB moet gaan. Dit zou in november moeten gebeuren bij block 494.784.