Bitcoin stijgt naar hoog prijsniveau na hard fork

De prijs van de bitcoin is gestegen na de hard fork van vorige week, waarbij bitcoin cash in het leven werd geroepen. De prijs bereikte zaterdag het hoogste niveau in zijn geschiedenis. De prijs van bitcoin cash laat na een aanvankelijke daling weer een lichte stijging zien.

Op zaterdag bereikte de bitcoinprijs het niveau van ongeveer 3300 dollar, wat neerkomt op 2800 euro. Daarmee is opnieuw een prijsrecord gevestigd, nadat de prijs in juni voor het eerst boven de 3000 dollar kwam. Op het moment van schrijven ligt de prijs weer rond de 2786 euro. De stijging volgt op de hard fork, waarmee afgelopen dinsdag de cryptovaluta bitcoin cash in het leven werd geroepen. De ceo van exchange Gatecoin spreekt tegenover Bloomberg de verwachting uit dat de ontwikkeling geen invloed zal hebben op de prijs van de bitcoin.

Hij zegt verder dat, hoewel de goedkeuring van SegWit een belangrijke beslissing was voor de bitcoin, het nog niet vaststaat dat de verdubbeling van de blockgrootte met SegWit2x zonder problemen wordt doorgevoerd. Door de discussie van de schaalbaarheid van de bitcoin was de hard fork naar bitcoin cash onder de aandacht gekomen. Na een succesvolle afsplitsing daalde de prijs van de nieuwe munt sterk, maar laat hij sinds kort weer enige groei zien en is het huidige niveau 227 euro.

Inmiddels staat bitcoin cash op de vierde plek als het gaat om de beurswaarde, achter de bitcoin, ethereum en ripple. De onderliggende blockchain maakt gebruik van een grotere blocksize dan die van de bitcoin, namelijk 8MB. Daarmee moet de capaciteit van transacties worden vergroot.