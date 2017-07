Panasonic rondt overname Belgisch bedrijf Zetes af

Panasonic heeft de overname van het Belgische bedrijf Zetes afgerond. Het Japanse bedrijf heeft de Belgische leverancier van rfid-trackingproducten van de beurs gehaald. In april gaf de mededingingsautoriteit al toestemming voor de overname.

Panasonic hoopte de overname eigenlijk voor eind juni af te ronden, maar dat is om onbekende reden een aantal weken later geworden. Panasonic hoopt de eigen producten te verbeteren met behulp van de r&d-afdeling van Zetes, zo zegt het bedrijf. Zetes blijft vooralsnog diensten onder eigen naam aanbieden.

Panasonic wil met de overname zijn positie op de markt voor tracking van goederen verstevigen. Zetes biedt onder meer diensten aan op het gebied van rfid-tracking en stembesturing voor logistieke toepassingen. Het Japanse concern kreeg eind vorig jaar een meerderheid van de aandelen in handen en moest toen een bod doen op de rest. De toestemming voor de overname kwam in april.

Zetes was genoteerd aan de Euronext-beurs in Brussel. Het bedrijf bestaat sinds 1984 en heeft volgens eigen cijfers 1100 mensen in dienst in meer dan 30 landen. Het bedrijf heeft een kantoor op het Science Park in het Nederlandse Eindhoven en het hoofdkantoor staat in Brussel.