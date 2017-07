Rootmethode voor Google Wifi-router vereist openschroeven apparaat

Er is een methode verschenen om de Google Wifi-router te rooten. Dankzij roottoegang kunnen gebruikers bijvoorbeeld al het internetverkeer via een zelfgekozen vpn leiden. De rootmethode vereist dat gebruikers een knop in de behuizing van het apparaat indrukken.

Aan de onderkant van de Google Wifi zit een enkele schroef. Als die los is, kan de behuizing met enig gewrik open. Daarna moeten gebruikers volgens de handleiding op de GitHub-pagina van het project GaleForce de resetknop exact zestien seconden lang indrukken. Vervolgens moeten ze de 'bubble switch' op het pcb indrukken, waarna de kleur van de led aan de buitenkant van oranje in paars verandert. Met een usb-stick is het vervolgens mogelijk om de benodigde bestanden op de router te flashen. Na een automatische update blijft de rootmethode in stand.

Het rooten van het apparaat maakt het mogelijk om meer in te stellen dan standaard mogelijk is. Behalve toegang via ssh kunnen gebruikers een eigen vpn op de router zetten of een dynamische dns-service installeren. De naam GaleForce is afkomstig van de codenaam die Google aan het apparaat gaf: Gale.

De Google Wifi kwam vorig jaar uit in onder meer de Verenigde Staten. Het apparaat, dat niet alleen een wifisignaal kan verspreiden, maar ook in configuraties met verscheidene exemplaren een meshnetwerk kan vormen, is niet verkrijgbaar in de Benelux.

De binnenkant van een Google Wifi met de bubbleswitch in het gemarkeerde, gele vierkant