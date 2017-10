Google brengt meshrouter Wifi uit in Nederland

Google brengt zijn meshrouter uit in Nederland. Google Wifi kost als set van drie exemplaren 359 euro. Het Amerikaanse bedrijf biedt ze ook per stuk aan, voor 139 euro. De ronde witte wifipunten zijn uitgerust met ac1200 2x2-wifi-modules.

De meshrouter werkt volledig automatisch en het is bijvoorbeeld niet mogelijk om handmatig te kiezen uit het 2,4GHz- of 5GHz-signaal. Google gebruikt band steering om verbonden apparaten automatisch met de optimale band te laten verbinden en client steering zorgt ervoor dat apparaten vanzelf met het wifipunt dat de beste verbinding kan leveren verbinden. Verder beschikt Google Wifi over wave guide, waarmee de wifipunten iedere vijf minuten zoeken naar het beste wifikanaal. Google Nederland zegt dat het zoekbedrijf de hardware minimaal vijf jaar van updates voorziet.

In de router zit een quadcore-soc met snelheid tot 710MHz per core. Er is 512MB ddr3l-geheugen aanwezig en 4GB emmc-flashgeheugen. Ieder wifipunt heeft twee gigabitethernetaansluitingen. Daardoor is het ook mogelijk om apparaten met een netwerkkabel aan te sluiten.

Volgens Google is de set van drie wifirouters geschikt om een huis met een oppervlak van meer dan 170m2 van wifi te voorzien. Twee exemplaren zouden geschikt zijn voor middelgrote woningen van 85 tot 170m2 en voor een oppervlak van 85m2 moet één exemplaar voldoende zijn. Het daadwerkelijke bereik zal echter afhangen van factoren zoals de dikte en het materiaal van de muren in het huis.

Google heeft in Nederland onderzoek laten uitvoeren over het gebruik van wifi. Daaruit blijkt dat 56 procent van de ondervraagden zijn wifi-oplossing niet zelf installeert. Met zijn makkelijk te gebruiken wifirouter wil Google met name die doelgroep bereiken. Volgens de fabrikant is het ontwerp zo gemaakt dat het niet misstaat in een huiselijke inrichting. Door de wifipunten in het zicht te plaatsen zou ook het bereik moeten verbeteren ten opzichte van routers die vaak weggewerkt worden op een onzichtbare plek.

Het opzetten en instellen van een wifinetwerk werkt door de Google Wifi-app te downloaden, die is beschikbaar voor Android en iOS. De app is er nu ook in het Nederlands. Verder kunnen gebruikers via de app de router bedienen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om schedules voor aangesloten apparaten in te stellen. Google geeft als voorbeeld dat ouders op deze manier een nachtklok kunnen instellen om kinderen op bepaalde tijdstippen geen toegang tot het wifinetwerk te geven.

Google presenteerde zijn meshrouter in oktober vorig jaar en in december verscheen Google Wifi op markt in de VS. Eerder dit jaar kwamen de routers ook beschikbaar in Frankrijk en Duitsland. Vanaf dinsdag is de set te koop in Nederland, zowel in de onlinestore van Google, als bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.