FBI publiceert waarschuwing voor privacyrisico van 'connected' speelgoed

De FBI heeft een waarschuwing gepubliceerd waarin aandacht wordt besteed aan de privacyrisico's van speeldgoed dat verbinding kan maken met internet. Consumenten worden opgeroepen om de veiligheid van speelgoed zelf onder de loep te nemen.

In de waarschuwing schrijft de opsporingsdienst dat consumenten zelf onderzoek moeten uitvoeren voor een aankoop. Zo is het verstandig om bekende beveiligingsproblemen na te lopen en te kijken welke verbindingsmogelijkheden het speelgoed bezit, bijvoorbeeld via wifi of bluetooth. Daarnaast zou het verstandig zijn om te controleren of het speelgoed updates kan ontvangen en na te gaan waar gegevens worden opgeslagen.

Over de risico's zegt de FBI dat dergelijk speelgoed vaak is uitgerust met een microfoon, waardoor geluid in de nabije omgeving opgenomen kan worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld gevoelige informatie opgevangen worden, zoals persoonsgegevens van een kind. Daarnaast is het speelgoed soms uitgerust met gps of een videocamera. Doordat de verzamelde gegevens soms op een server met gebrekkige beveiliging worden opgeslagen, is het mogelijk dat derden toegang krijgen. Soms worden de verzamelde gegevens ook met derden gedeeld.

Dat gegevens die door speelgoed worden verzameld, kunnen uitlekken, bleek toen er dit jaar een MongoDB-database met de gegevens van 800.000 Cloudpets-accounts werd gevonden. Daaronder waren geluidsopnames te vinden. Onder meer Nederlandse en Belgische consumentenorganisaties waarschuwden eind vorig jaar bovendien voor de zogenaamde Cayla-poppen en i-Que-robots. Deze waren slecht beveiligd en vormden daardoor een privacyrisico. Een Duitse toezichthouder adviseerde ouders vervolgens het speelgoed onschadelijk te maken.