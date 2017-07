'Google biedt wetenschappers toegang tot quantumcomputers aan'

Google benadert wetenschappelijke instellingen en kunstmatige-intelligentieonderzoekers en biedt hen op afstand toegang tot zijn eigen quantumcomputers. Daarmee wil het bedrijf de ontwikkeling van tools en applicaties stimuleren.

Dat de zoekgigant organisaties en wetenschappers benadert, blijkt volgens persbureau Bloomberg uit een aantal presentatieslides die het in handen heeft gekregen. Daarin beschrijft het bedrijf zijn eigen quantumhardware als een 'embryonic quantum data center' en biedt het ontwikkelaars de mogelijkheid om opensourcecode te schrijven voor zijn systemen onder de noemer van ProjectQ.

Wetenschappers stellen tegenover Bloomberg dat Google vrij open is over het bouwen van quantumcomputers en dat het in de toekomst toegang op afstand wil aanbieden. De overheid en wetenschappers zouden gratis toegang krijgen, aldus één van de ondervraagde wetenschappers.

Google werkt al langer aan quantumcomputers. Zo werd in 2013 bekend dat het bezig is met het ontwikkelen van eigen chips voor deze toepassing. In samenwerking met NASA had Google in datzelfde jaar een D-Wave-systeem aangeschaft. Samen met verschillende Amerikaanse universiteiten openden zij bovendien het Quantum Artificial Intelligence Lab.

Google is niet de eerste partij die commerciële toegang tot quantumcomputers onderzoekt. In 2016 stelde IBM een dergelijk systeem met vijf qubits via internet beschikbaar. In maart van dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het binnen enkele jaren quantumsystemen met vijftig qubits wil bouwen, die toegankelijk zijn via de IBM Cloud. Toegang zal in eerste instantie alleen voor een aantal partners mogelijk zijn voor een nog niet gespecificeerde prijs.