IBM maakt behuizing voor quantumcomputer

IBM heeft zijn quantumcomputer van twintig qubits in een geÔntegreerd systeem geplaatst. Volgens de fabrikant is dit een nieuwe stap in de richting van commerciŽle inzet van een quantumcomputer.

IBM combineert net als bij een klassieke computer verschillende onderdelen in een geÔntegreerde architectuur bij zijn IBM Q System One, zoals het systeem heet. De onderdelen zijn in een cryogeen vat, in een met glas afgesloten behuizing geplaatst. Omgevingsfactoren kunnen zo de kwetsbare staat van de quantumcomputer niet verstoren.

Daarnaast is quantumfirmware ontwikkeld om het systeem te monitoren en upgrades uit te kunnen voeren. Verder is er een combinatie met klassieke computers tot stand gebracht, voor simulaties en het van buitenaf in gang zetten van quantumalgoritmes. Inhoudelijk lijkt er weinig veranderd te zijn ten opzichte van IBM's bestaande quantumsystemen, waarmee het al jaren testwerk verricht.

Volgens de fabrikant is er echter een stap gezet richting inzet buiten zijn onderzoekslaboratoria. IBM biedt al sinds 2016 de mogelijkheid via internet eenvoudige quantumberekeningen uit te voeren. Vorig jaar sloot het bedrijf de eerste commerciŽle overeenkomsten voor gebruik van het IBM Q Network. Dat netwerk biedt toegang tot IBM's systemen met 20 qubits. Die staan in Oak Ridge in de VS en Oxford in Engeland, maar dit jaar moeten daar systemen in New York bijkomen, meldt IBM.

De systemen zijn met name bedoeld voor testwerk. Werkelijk voordeel boven simulaties via klassieke computing zijn pas bij stabiele systemen met ongeveer vijftig qubits te verwachten. De wetenschap hanteert die grens voor quantum supremacy.