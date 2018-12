TSMC gaat samen met IBM quantumcomputer bouwen

De Taiwanese overheid heeft een consortium van bedrijven en onderwijsinstellingen de opdracht gegeven een quantumcomputer voor academische doeleinden te bouwen. Onder de bedrijven zijn IBM en TSMC.

Het contract met IBM gaat volgens DigiTimes op 1 januari 2019 in en beschrijft het gebruik van IBM's Q-platform voor quantumcomputing gekoppeld aan internet. De rol van TSMC ligt bij de productie van de chips voor quantumcomputing, waarbij het bedrijf probeert chips op zijn geavanceerde productieprocedé te maken en deze te laten werken op de extreem lage temperaturen die nodig zijn voor de quantumeffecten.

IBM is waarschijnlijk verantwoordelijk voor het ontwerp van de chips. TSMC maakt chips in opdracht van derden en IBM werkt al langer aan de ontwikkeling van quantumprocessors. Het bedrijf heeft inmiddels protoypes van quantumprocessors met vijftig qubits. Taiwans Ministry of Science and Technology steunt in combinatie met het initiatief verschillende academische onderzoeksprojecten op het gebied van quantumcomputing, met subsidies van omgerekend 1,7 miljoen euro per jaar per project.

Verschillende bedrijven en onderzoekscentra wereldwijd werken aan quantumcomputers, gebaseerd op verschillende technieken. In theorie kunnen quantumcomputers bepaald complex rekenwerk, dat niet met klassieke computing is af te handelen, in een oogwenk verwerken. Dat zouden ze kunnen dankzij verstrengelde qubits, die tegelijkertijd een 0 en een 1 vertegenwoordigen. De wetenschap is er echter nog niet uit welke techniek, waarmee een schaalbare quantumcomputer is te maken, de beste kandidaat is voor de qubit.

IBM-quantumcomputer zonder afdekking