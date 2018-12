Quadrocopter kan vliegend van vorm veranderen

De universiteit van Zürich heeft een quadrocopter ontwikkeld die zijn vier armen met rotors al vliegend afzonderlijk kan bewegen. De quadrocopter kan zich bijvoorbeeld smal maken om tussen doorgangen te bewegen.

De onderzoekers van de universiteit van Zürich hanteren bij de vormverandering van hun quadrotor vier configuraties. Naast de standaard X-modus is er de compacte O-instelling. Hierbij zijn de vier armen ingeklapt en is de quadrocopter een stuk kleiner. Bij de H-modus zijn de armen naar voren en achteren geklapt en is de drone langwerpig. Verder is er de T-morfologie, met twee armen naar voren en twee gespreid.

Door het afzonderlijk bewegen van de armen tijdens het vliegen kunnen obstakels worden ontweken en kan de drone op plekken komen die anders onbereikbaar zijn. Daarnaast kan de verandering een tijdelijk aerodynamisch ontwerp en daarmee een acceleratie van de quadcopter opleveren. Bovendien kunnen de armen objecten vastgrijpen en loslaten voor transportdoeleinden.

Bij de scharnieren van de armen zitten vier servomotoren die onafhankelijk worden aangestuurd door een Qualcomm Snapdragon Flight-controller met ARM-quadcore en 2GB ram. Ook is een Arduino Nano-microcontroller aan boord. De drone heeft twee camera's, een naar voren en een naar onderen gericht. Op termijn moet de drone autonoom zijn vorm kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Momenteel gebeurt dit nog door de bestuurder.

De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in een document met de titel The foldable drone: a morphing quadrotor that can squeeze and fly.