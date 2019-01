Toshiba plaatst 1TB op m2-ssd van 22x30mm

Toshiba heeft zijn BG4-lijn van ssd's onthuld. De fabrikant voorziet de ssd's van een enkele package met 3d-nandgeheugen in 96 lagen, met capaciteiten tot 1TB. De opslag komt in m2 1620- en 2230-formfactors op de markt.

Toshiba richt zich met de compacte BG4-ssd's onder andere op gebruik in dunne notebooks en embedded systemen voor internet-of-things. De pci-e 3.0 x4-flashdisks lezen sequentieel op 2250MB/s, aanzienlijk meer dan de 1520MB/s van de BG3-generatie die Toshiba twee jaar geleden aankondigde. De schrijfprestaties zouden zelf 90 procent hoger uitkomen en ook is de energie-efficiŽntie tijdens lezen en schrijven met respectievelijk 20 en 7 procent verbeterd, claimt de fabrikant.

De BG4 komt beschikbaar in capaciteiten van 128, 256, 512 en 1024GB. Toshiba brengt het geheugen uit in bga-varianten met een m2 1620-formfactor van 16x20mm en als verwijderbare m2 2230-modules van 22x30mm. De fabrikant maakt de eerste exemplaren in beperkte hoeveelheden beschikbaar voor pc-bouwers. In het tweede kwartaal van dit jaar moet brede beschikbaarheid volgen.