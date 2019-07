Merknaam OCZ verdwijnt door naamswijziging Toshiba Memory in Kioxia

Toshiba Memory verandert in oktober zijn naam in Kioxia. De nieuwe naam is een combinatie van het Japanse woord 'kioku' en het Griekse woord 'axia'. Die woorden betekenen respectievelijk 'geheugen' en 'waarde'. De OCZ-merknaam verdwijnt daardoor.

Vijftien bedrijven die onder Toshiba Memory vallen, veranderen vanaf oktober hun naam in Kioxia. Dat geldt ook voor de twee bedrijven die nu onder de OCZ-naam opereren. Toshiba Memory noemt de naamswijziging in een persbericht 'de volgende stap in de evolutie van het bedrijf'.

De naamswijziging zal ook effect hebben op consumentenproducten als geheugenkaarten en ssd's. Die worden nu bijvoorbeeld verkocht onder de merknaam Toshiba OCZ, het bedrijf dat in 2013 door Toshiba werd gekocht. OCZ verdwijnt volledig uit de productnaam, laat het bedrijf aan Tweakers weten. Nieuwe ssd's zullen uitgebracht worden onder de Kioxia-naam.

Waarschijnlijk wil het bedrijf met de nieuwe naam beter duidelijk maken dat het nu los van Toshiba staat. Toshiba Memory is ontstaan uit de afsplitsing van de geheugendivisie van Toshiba. Die afsplitsing werd vorig jaar afgerond, nadat een Amerikaanse investeringsmaatschappij de geheugendivisie kocht.

Update 11:59: Toshiba Memory bevestigt tegenover Tweakers dat de naam OCZ geheel verdwijnt. Het artikel is daarop aangepast.