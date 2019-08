Toshiba Memory introduceert RD500- en RC500-nvme-ssd's

Toshiba Memory komt met twee nieuwe ssd-series. De RD500- en RC500-modellen gebruiken 96-laags tlc-nandgeheugen. De RD500-serie haalt snelheden van meer dan 3GB/s; bij de RC500-modellen is dat ongeveer de helft.

In de RD500-serie komen ssd's uit met een capaciteit tot 2TB en bij de langzamere RC500-modellen is dat maximaal 1TB. Beide series gebruiken BiCS-nandgeheugen van Toshiba Memory. Dat is tlc-geheugen dat uit 96 lagen bestaat. De pci-e 3.0 x4-ssd's hebben slc-cache aan boord en komen beschikbaar in de m2-2280-formfactor.

Het snelheidsverschil komt door de verschillende controllers die Toshiba Memory gebruikt. De RD500, die sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 3,4 en 3,2GB/s haalt, is voorzien van een geheugencontroller met acht kanalen en de variant in de RC500-ssd's heeft vier kanalen. Welke controllers precies gebruikt worden, zegt de fabrikant niet in zijn aankondiging.

Toshiba Memory brengt de RD500- en RC500-ssd's nog uit onder zijn huidige naam. In juli maakte het bedrijf bekend dat het per oktober zijn naam wijzigt in Kioxia. De voorgangers in de RD400-serie werden nog uitgebracht onder de merknaam OCZ, die in handen is van Toshiba. Ook die naam verdwijnt per oktober.

De RD500- en RC500-nvme-ssd's moeten in het vierde kwartaal van dit jaar verschijnen. Wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.