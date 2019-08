Nvidia brengt Android 9-upgrade uit voor Shield TV

Nvidia is begonnen met het uitbrengen van zijn Shield Software Experience 8.0. Daarmee krijgt de Shield TV die in 2015 voor het eerst verscheen een upgrade naar Android 9. Het is de vierde upgrade voor de settopbox.

De nieuwe softwareversie brengt onder andere een verbeterd Settings-menu met zich mee en het instellen van het kastje als nieuw apparaat moet makkelijker zijn omdat accountgegevens en opgeslagen wifi-wachtwoorden van een ander Android-apparaat overgezet kunnen worden.

In de nieuwe software voor de Shield TV is het volumebereik van headsets die via usb en bluetooth worden aangesloten vergroot en in de systeeminstellingen kunnen gebruikers de ventilator instellen. Er is keuze uit een Cool- en een Quiet-modus. Ook nieuw is de mogelijkheid om de usb-poorten uit te schakelen als de settopbox in slaapstand verkeert.

Nvidia heeft een lijst met alle vernieuwingen en verbeteringen op zijn forum gepubliceerd. Er zijn al enige tijd aanwijzingen dat Nvidia ook met nieuwe Shield TV-hardware komt, maar daarover heeft de fabrikant nog niets bekendgemaakt. Een variant van het kastje met een revisie van de Tegra X1-soc verscheen vorige week bij de Amerikaanse keuringsinstantie FCC.

De Nvidia Shield TV kwam in 2015 voor het eerst uit en werd toen met Android 5.1 geleverd. In 2017 volgde er een nieuw model, maar ook de eerste uitvoering bleef softwareupdates krijgen en ontvangt nu ook de upgrade naar Android 9.