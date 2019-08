Klanten van Mobile Vikings kunnen niet meer dataroamen buiten de EU

Mobile Vikings heeft dataroaming buiten de EU onmogelijk gemaakt voor zijn klanten. De provider doet dat naar eigen zeggen om klanten te beschermen voor hoge kosten. Roamen buiten de EU kostte 13 euro per MB.

De provider informeert zijn klanten via een nieuwsbrief en heeft de uitleg online geplaatst. Volgens Mobile Vikings is dataroaming buiten de EU niet gewenst omdat klanten dan snel aan het bedrag van 50 euro zitten dat standaard is ingesteld als maximumbedrag buiten de bundel. Als dat bedrag bereikt wordt, is het ook niet meer mogelijk om te bellen of te sms'en.

Mobile Vikings raadt zijn klanten aan om buiten de EU wifi op te zoeken of om een lokale simkaart te gebruiken. Het blijft voor klanten wel mogelijk om buiten de EU te bellen, en sms'jes te sturen en ontvangen. Veel providers bieden databundels aan om roamen buiten de EU betaalbaar te maken, maar Mobile Vikings heeft dergelijke bundels niet.

Providers mogen volgens Europese regelgeving geen kosten meer rekenen voor dataroaming in de EU en de tarieven voor bellen en sms'en zijn aan banden gelegd. Het staat providers echter vrij om hoge bedragen in rekening te brengen voor roamen buiten de EU. Mobile Vikings is een virtuele provider die opereert op het netwerk van Orange Belgium.