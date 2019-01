Europese Commissie laat onderzeese kabel aanleggen tussen Brazilië en Portugal

De Europese Commissie laat weten dat er inmiddels een contract van kracht is geworden waarmee de werkzaamheden voor de aanleg van een onderzeese kabel tussen BraziliŽ en Portugal kunnen beginnen.

De Europese Commissie meldt dat de kabel volgens planning ergens in 2020 klaar voor gebruik moet zijn. De bouw zal volgens Bella , een belangrijke participant in het project, ergens begin dit jaar aanvangen. Dat proces begint met een onderzoek van de oceaanbodem om de exacte kabelroute vast te stellen. Daarna wordt het kabelsysteem gemaakt. Naar verwachting gaan de eerste datapakketjes tegen eind 2020 door de kabel.

De kabel gaat in de Portugese kustplaats Sines de zee in om vervolgens in het Braziliaanse Fortaleza weer boven water te komen. Onderweg komt de kabel ook boven water in KaapverdiŽ, de Canarische Eilanden en Madeira. Ook Frans-Guyana wordt met de kabel verbonden. Door de kabel, die ook wordt aangeduid met EllaLink, worden datacenters uit Madrid, Lissabon, Marseille, Fortaleza en S„o Paulo met elkaar verbonden.

De nieuwe kabel en de daarmee toenemende capaciteit zijn volgens de EU nodig om bedrijven, en wetenschappelijke en culturele projecten te ondersteunen. De Commissie hoopt dat de kabel bijdraagt aan de bedrijvigheid en dat Zuid-Amerikaanse en Europese bedrijven door de kabel hun data-economie verder ontwikkelen en meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van iot en high performance computing. Op het vlak van wetenschap kan de kabel bijvoorbeeld bijdragen aan de snellere uitwisseling van astronomische data, waarvan de European Southern Observatory in Chili, en verschillende nieuwe observatoria in Chili en Europa kunnen profiteren.

De nieuwe kabel wordt gevormd door vier glasvezelparen, waarbij elk paar een capaciteit van 18Tbit/s heeft. De EllaLink-kabel is ontworpen om 25 jaar mee te gaan en wordt 9300km lang. Op dit moment ligt tussen Europa en Zuid-Amerika enkel de Atlantis 2-kabel, die in 2000 werd aangelegd. Deze wordt grotendeels voor telefoniediensten gebruikt, waardoor de datacapaciteit beperkt is.

EllaLink is ook de naam van een privaat consortium dat verantwoordelijk is voor de bouw en aanleg van de kabel. Bella is een belangrijke participant in het project; dit consortium is een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeks- en onderwijsnetwerken, waarvan de Europese Commissie de belangrijkste investeerder is. De EU draagt 26,5 miljoen euro bij aan het project en Zuid-Amerikaanse leden van het deelnemende consortium dragen in totaal 27,2 miljoen euro bij.