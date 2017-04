Door Joris Jansen, dinsdag 25 april 2017 14:58, 27 reacties • Feedback

De Europese Raad heeft dinsdag ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de onderlinge mobiele roamingtarieven voor providers te verlagen. Het plafond voor de wholesale-tarieven helpt bij het roam-like-at-home-streven van de EU.

Het gaat hierbij niet om tarieven voor eindgebruikers, maar om de tarieven die providers elkaar in rekening brengen als klanten roamen op hun netwerken. Door de onderlinge roamingtarieven voor providers te verlagen, zijn providers in sommige landen, waaronder in de Benelux, minder geld kwijt aan het afschaffen van de roamingtarieven dan ze anders zouden zijn. De maatregel wordt iets na 15 juni ook van kracht in de niet-EU-lidstaten IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Vanaf 15 juni 2017 mogen providers geen kosten aan hun klanten in rekening brengen als die in het buitenland van hun bundel gebruikmaken. Providers mogen deze kosten wel onderling in rekening brengen, met inachtneming van de geldende maximumtarieven.

Het maximale onderlinge tarief voor data ligt op 7,70 euro per GB vanaf 15 juni en dat gaat in komende jaren in stappen omlaag naar 2,50 euro per GB in 2022. De Europese Commissie kwam begin februari met het voorstel. Het Parlement keurde de overeenkomst donderdag goed met 549 stemmen voor en 27 stemmen tegen, waarbij vijftig parlementsleden zich van stemming onthielden. De Europese Raad, waarin de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten zitten, heeft het voorstel nu definitief bekrachtigd.

De bedragen vormen een compromis ten opzichte van de lagere bedragen die het Europees Parlement vorig jaar voorstelde en de hogere tarieven waar de EU-lidstaten op inzetten. Het Europarlement wilde een starttarief van 4 euro per gigabyte, wat tussen 2017 en 2021 geleidelijk zou moeten aflopen naar 1 euro. De lidstaten stelden 10 euro in 2017 voor, met een daling naar 5 euro per GB in 2021.Wat bellen betreft is het onderlinge roamingtarief per 15 juni 2017 op 0,032 euro per minuut gezet, voor sms geldt een bedrag van 0,01 euro per bericht.

De Commissie streeft naar een roam-like-at-home-prijsstelling en deze overeenkomst is volgens Andrus Ansip, vicepresident voor de Europese Digital Single Market, de laatste stap om dit op termijn mogelijk te maken. Het plafond voor de wholesale-tarieven moet de prijzen dichter bij de daadwerkelijke kosten voor roaming brengen en de verwachting is dat providers deze niet aan hun klanten doorberekenen. Als providers meer klanten hebben die naar het buitenland gaan dan dat gebruikers uit het buitenland op hun netwerk komen roamen, verliezen ze daar geld mee. Veel providers zullen dan de databundels die in eigen land geldig zijn, laten gelden voor de hele Europese Unie.