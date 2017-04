Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 15:13, 37 reacties • Feedback

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid een voorstel van de Europese Commissie voor het verlagen van onderlinge roamingtarieven voor providers goedgekeurd. Daarmee is volgens het Parlement de laatste hobbel genomen om roamingtarieven per 15 juni af te schaffen.

Het gaat niet om tarieven voor eindgebruikers, maar om de tarieven die providers elkaar in rekening brengen als klanten roamen op hun netwerken. Door de onderlinge roamingtarieven voor providers te verlagen, zijn providers in sommige landen, waaronder in de Benelux, minder geld kwijt aan het afschaffen van de roamingtarieven dan ze anders zouden zijn. Als providers meer klanten hebben die naar het buitenland gaan dan dat gebruikers uit het buitenland op hun netwerk komen roamen, verliezen ze daar geld mee.

Het maximale tarief voor data ligt op 7,70 euro per GB vanaf 15 juni en dat gaat in komende jaren in stappen omlaag naar 2,50 euro per GB in 2022. De Europese Commissie sloot de deal begin februari. Het Parlement keurde de overeenkomst donderdag goed met 549 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Vijftig parlementsleden onthielden zich van stemming.

Vanaf 15 juni mogen providers consumenten geen extra geld meer in rekening brengen voor roaming. Veel providers zullen dan de databundels die in eigen land geldig zijn, laten gelden voor de hele Europese Unie.