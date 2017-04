Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 15:42, 34 reacties • Feedback

Western Digital heeft zijn eerste externe ssd's voor mobiel gebruik gepresenteerd. De My Passport SSD komt in drie opslagvarianten, met 256GB, 512GB en 1TB. Het overbrengen van data gebeurt via een usb-c-aansluiting op de externe ssd.

Wie geen usb-c heeft, kan gebruikmaken van een verloopje naar een traditionele usb-a-aansluiting, dat WD in de doos doet. De ssd kan data overpompen met maximaal 515MB/s, claimt de fabrikant. Beveiliging van data op de schijf verloopt met 256bit-aes-encryptie.

De externe opslag kan omgaan met Windows en macOS, en kan vallen vanaf bijna twee meter hoogte overleven, zo zegt de maker. De ssd heeft een ontwerp met twee verschillende helften. De bovenste helft is zwart, terwijl de onderste een glanzend licht gedeelte is.

WD vraagt voor de 256GB-versie van de My Passport SSD 129,99 euro, terwijl de 512GB-variant 209,99 euro moet kosten. De 1TB-optie krijgt een adviesprijs van 409,99 euro.