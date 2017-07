Kamp: pleiten voor afschaffen extra belkosten naar andere EU-landen onwenselijk

Henk Kamp, demissionair minister van Economische zaken, laat weten dat hij er niets in ziet om zich op Europees vlak in te zetten voor het afschaffen van hogere kosten die ontstaan door het bellen naar andere EU-landen vanuit het thuisland.

Bij de beantwoording van Kamervragen over deze kwestie, gesteld door D66-Kamerlid Jan Paternotte, zegt Kamp: "De mogelijkheid om vanuit het thuisland tegen het binnenlands tarief te bellen naar elk land binnen de EU is aantrekkelijk voor de consument, maar heeft nadelen. Het vraagt om EU-regulering die telecombedrijven verplicht voor alle gesprekken vanaf het thuisnetwerk naar een netwerk in de EU het binnenlands tarief te rekenen. Telecombedrijven kunnen het tarief voor internationaal bellen dan niet langer gebruiken als middel om zich te onderscheiden van hun concurrenten in de markt."

Daarnaast zou een dergelijke maatregel tot hogere kosten voor binnenlands bellen kunnen leiden, aldus de minister. Hij stelt dat de noodzaak voor zulke regels bovendien is ingehaald door de markt. Mensen zouden bijvoorbeeld de keuze hebben om gebruik te maken van een aanbieder die lagere kosten voor internationale gesprekken rekent, of van diensten als Skype en WhatsApp. Daarom ziet Kamp er dan ook niets in om zich op Europees vlak in te zetten voor het afschaffen van extra kosten voor internationaal bellen en noemt dit 'onwenselijk'.

Kamerlid Paternotte stelde de vraag naar aanleiding van een oproep van 150 Europarlementariërs. Daarin vragen zij de Europese Commissie om regels te introduceren om hoge prijzen tegen te gaan als consumenten vanuit hun thuisland naar andere EU-landen bellen. Daardoor zouden gesprekken vanuit het buitenland soms goedkoper kunnen zijn dan gesprekken thuis. In de oproep staat dat deze situatie 'niet thuishoort in de 21e eeuw'. Sinds 15 juni zijn de roamingkosten afgeschaft, waardoor consumenten 'net als thuis' in het buitenland gebruik kunnen maken van hun bundel, onder bepaalde voorwaarden. ConsuWijzer introduceerde onlangs een rekenhulp.