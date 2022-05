Intel levert minder notebookprocessors door tekort aan andere componenten

Intel heeft in het afgelopen kwartaal minder notebookprocessors geleverd. Ceo Pat Gelsinger zegt dat dit door een gebrek aan andere componenten komt, zoals lcd's en wifi-chips. Daarom zouden fabrikanten minder laptops kunnen maken en dus minder processors nodig hebben.

In het afgelopen kwartaal genereerde Intels notebookdivisie vijf procent minder omzet dan een jaar eerder. Het bedrijf zegt dat deze daling komt door 'beperkingen binnen het notebook-ecosysteem' en door de verkoop van minder modems. Tegenover CNBC verklaart Gelsinger dat de daling gekoppeld is aan de chiptekorten.

Laptopmakers hebben door die chiptekorten niet genoeg onderdelen om hun computers af te maken. 'We noemen het match sets, waarbij wij misschien wel de cpu hebben, maar de fabrikant geen scherm heeft', zegt Gelsinger. Die tekorten blijven nog tot 2023, voorspelt hij. 'We zitten nu in het ergste, vanaf volgend jaar wordt het ieder kwartaal iets beter.' Balans tussen vraag en aanbod zal pas in 2023 worden bereikt, denkt de ceo. Dat het bedrijf minder laptopprocessors levert, is enigszins opvallend; in de twee voorgaande kwartalen wist het bedrijf juist meer notebookprocessors te leveren.

Ondanks de terugval in het aantal geleverde notebookprocessors bleef de algehele omzetdaling van Intels Client Computing Group beperkt. Intel zag namelijk een omzetstijging van twintig procent bij desktopprocessors, waardoor de omzet van de laptop- en desktopdivisie 'slechts' twee procent lager was dan een jaar eerder. Er zou een aanhoudende grote vraag zijn naar desktopprocessors en Intel wist ook de gemiddelde verkoopprijs van processors te verhogen. De omzet van Intels Client Computing Group kwam uit op 9,7 miljard dollar.

Ook bij Intels datacenterdivisie had het bedrijf last van de leveringsproblemen van externe componenten. Toch steeg de omzet van deze divisie met tien procent naar 6,5 miljard dollar. Deze groei komt volgens het bedrijf door een sterk herstel bij grote bedrijven en overheden, die vaker eigen servers op eigen locaties zouden willen hebben. Intels totale kwartaalomzet kwam uit op 18,1 miljard dollar, vijf procent meer dan een jaar eerder.