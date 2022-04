Afbeeldingen tonen vermeende verpakking Intel Alder Lake-processors

Afbeeldingen van de vermeende verpakkingen van Intels Core-processors van de twaalfde generatie, oftewel Alder Lake, zijn online verschenen. Intel lijkt de verpakking van de Core i9-12900K van een wafertje te voorzien.

De verpakkingen van de Core i9, Core i7 en Core i5 van de twaalfde generatie verschillen weinig van die van de vorige generatie, afgaande op de renders die Videocardz publiceert. Van de verpakking van een Core i3 van Alder Lake heeft de site nog geen render.

Wel verschilt de verpakking van de Core i9-12900K met unlocked multiplier, de krachtigste processor bij de release van Alder Lake, van die van zijn voorganger. Te zien is dat deze een kleine wafer bevat die gebruikers wellicht op hun bureau kunnen zetten.

Dat er nog geen afbeelding van de Core i3-verpakking is, is niet geheel onverwacht. Volgens de geruchten verschijnen er in eerste instantie maar drie Alder Lake-processors: Core i5's, i7's en i9's in K- en KF-varianten. Laatstgenoemde hebben geen geïntegreerde gpu. Naar verluidt brengt Intel de desktopprocessors 4 november uit. De processors zijn gebaseerd op Intel 7, het hernoemde 10nm+-SuperFin-procedé, en ondersteunen DDR5 en PCIe Gen5.

*Gebaseerd op onbevestigde informatie van webwinkels