Nederlandse webwinkels tonen details en prijzen Intel Core 12000-processors

Een aantal Nederlandse winkels heeft vroegtijdig de volgende generatie Intel-processors online gezet. Daarmee worden diverse specificaties van de Alder Lake-cpu's bevestigd. De winkels vermelden ook prijzen voor de Core i5-12600K, i7-12700K en i9-12900K.

De processors zijn vermoedelijk onbedoeld online gekomen bij een aantal winkels die het productaanbod van leveranciers automatisch doorkoppelen. De listings zijn niet erg uitgebreid, maar uit de naamgeving zijn diverse specificaties af te leiden. Bovendien lijken de vermeldingen te bevestigen dat de eerste release alleen de overklokbare K-processors zal omvatten, wat in de praktijk betekent dat er drie reguliere cpu's en drie F-varianten zonder igpu zullen verschijnen. Van lager gepositioneerde of non-K-modellen is bij alle betreffende winkels geen spoor te vinden.

Van een aantal modellen worden de basiskloksnelheid en de hoeveelheid L3-cache vermeld. In beide gevallen komen die overeen met eerdere geruchten, wat de betrouwbaarheid daarvan versterkt. Het topmodel, de Core i9-12900K, krijgt acht snelle Golden Cove-cores en acht zuinige Gracemont-cores. De snelle cores kunnen boosten tot 5,3GHz. In totaal heeft de processor 30MB L3-cache tot zijn beschikking. De Core i7-12700K heeft net zo veel snelle cores, maar mist de helft van de zuinige rekenkernen en heeft een 300MHz lagere boostsnelheid. Bij de i5-12600K ontbreken ten slotte ook twee van de snelle cores.

In de onderstaande tabel staan de prijzen van drie winkels, inclusief btw. Als de prijzen een reëel beeld schetsen van wat Intel uiteindelijk gaat vragen, is er ten minste sprake van een prijsstijging van 75 tot 100 euro ten opzichte van de adviesprijzen van de elfde generatie. Hoewel de verhoudingen tussen de processors realistisch lijken, valt echter niet uit te sluiten dat het nog om placeholderprijzen gaat.

Intel stapt met de Alder Lake-processors voor het eerst in jaren over naar een nieuw productieproces, neemt een voor de x86-wereld compleet nieuw hybride concept in gebruik en zowel de krachtige als zuinige cores zijn op zichzelf verbeterd ten opzichte van de vorige generatie. Daardoor zijn significante verbeteringen te verwachten.

Intel deelde tot nu toe nog geen details over de individuele modellen, maar gaf vorige maand wel al veel technische informatie vrij over de Alder Lake-processors. Daarover schreef Tweakers een uitgebreide preview. De formele aankondiging van de Alder Lake-processors wordt eind oktober verwacht. Intel heeft op 27 oktober een Innovation-evenement gepland staan.