'Intel Alder Lake-processors verschijnen op 4 november'

Volgens nieuwe aanwijzingen zijn de Intel Alder Lake-cpu's vanaf 4 november te koop. Dat is ruim twee weken eerder dan tot nu toe werd aangenomen. De desktopprocessors zouden vanaf 27 oktober te bestellen zijn.

De datum van de verkoopstart blijkt uit een bericht van MSI. De fabrikant biedt eigenaren van aio-koelers een upgradekit aan voor de nieuwe LGA1700-socket en die actie gaat vanaf 4 november in. Volgens VideoCardz hebben verschillende andere bronnen bevestigd dat de Alder Lake-processors vanaf dan verkrijgbaar zijn. Wccftech-auteur Usman Pirzada claimt op Twitter dat pre-orders vanaf 27 oktober te plaatsen zijn. Op die dag start het Intel Innovation-evenement, waarop de fabrikant alle details over Alder Lake uit de doelen zal doen.

Eerder gingen er geruchten dat de Alder Lake-cpu's en de bijbehorende Z690-chipset op 19 november worden uitgebracht. Als de processors op 4 november verschijnen, ligt het voor de hand dat de bijbehorende moederborden ook in die periode te koop zijn.

In augustus gaf Intel uitgebreide informatie over de architectuur van de Alder Lake-processors, maar een officiële line-up van processors is nog niet aangekondigd. De verwachting is dat er in eerste instantie maar drie Alder Lake-processors verschijnen, in K- en KF-varianten. Laatstgenoemde hebben geen geïntegreerde gpu.

*Gebaseerd op onbevestigde informatie van webwinkels