Xiaomi laat extern onderzoek uitvoeren naar 'censuurfunctie' in zijn smartphones

Xiaomi schakelt een derde partij in om onderzoek te doen naar de bevindingen van het Litouwse cybersecuritycentrum. Die onafhankelijke partij moet oordelen over de bewering dat de telefoons van de Chinese fabrikant een censuurfunctie hebben ingebouwd.

Xiaomi zegt in een verklaringen tegen Reuters de 'karakteriseringen van bepaalde bevindingen te betwisten' en een onafhankelijke externe deskundige partij in te schakelen om het rapport te beoordelen. Het is niet bekend welke partij het onderzoek doet, maar volgens een woordvoerder van de fabrikant gaat het om een Europese organisatie.

De Litouwse NKSC zei vorige week dat de Xiaomi Mi 10T een functie heeft om termen als 'bevrijd Tibet' en 'lang leve Taiwanese onafhankelijkheid' te herkennen en te blokkeren. Er staan 449 termen op de lijst. De censuurfunctie is in Europa uitgeschakeld, maar zou wel op afstand in te schakelen zijn. Het cybersecuritycentrum stelt dat dit een risico is omdat de lijst met termen op ieder moment geactiveerd en uitgebreid zou kunnen worden.

Xiaomi ontkent dat het gedrag van smartphonegebruikers beperkt of blokkeert. Het bestaan van een lijst met termen die gecensureerd kunnen worden, heeft de fabrikant niet ontkend. Xiaomi zegt volgens Reuters 'gebruikers te beschermen tegen bepaalde inhoud, zoals pornografie en referenties die lokale gebruikers beledigen'. Ook geeft de fabrikant aan te voldoen aan Europese wetgeving.

Het gebruik van een dergelijke functie in China is niet verrassend. De Chinese overheid staat bekend om het monitoren en blokkeren van dergelijke termen. Dat doet het land via zijn Great Firewall. Mogelijk zit de functie in Europese smartphones omdat de software daarvan gebaseerd is op Chinese varianten.