Foto toont Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4-moederbord met PCIe 5.0-slot

Er is een foto van een Intel Z690-moederbord van Gigabyte online verschenen. Deze Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 ondersteunt de komende Intel Alder Lake-processors en heeft vier M.2-slots.

Het onaangekondigde Gigabyte-moederbord werd gepubliceerd door Twitter-gebruiker HXL en opgemerkt door VideoCardz. Het is de eerste foto van een Z690-moederbord en diens socket LGA1700. De foto's tonen daarbij een Chinese verpakking, met daarop specificaties van het moederbord.

Ondersteuning voor DDR4-geheugen wordt specifiek in de productnaam van het moederbord verwerkt. Intel maakte eerder al bekend dat zijn Alder Lake-desktopprocessors zowel DDR4- als DDR5-geheugen zullen ondersteunen. Iets soortgelijks was ook het geval met Intels Skylake-generatie, die ondersteuning bood DDR3 en DDR4. Mogelijk komt Gigabyte dan ook met een DDR5-variant van zijn Z690 Aorus Elite-moederbord, hoewel dit nog niet is bevestigd.

Verder blijkt uit de foto's dat het moederbord een enkele PCIe 5.0 x16-slot heeft voor een videokaart, en over vier M.2-slots met een PCIe-interface heeft. Het Z690-moederbord beschikt verder over een vrm-ontwerp met 16+1+2 fasen en Wi-Fi 6-ondersteuning. De Z690 Aorus Elite AX DDR4 lijkt daarnaast over negen USB-A-poorten en een USB-C-aansluiting te beschikken, naast een HDMI- en DisplayPort-connector. Het is niet bekend wat het moederbord gaat kosten.

Intel brengt de Z690-chipset en zijn eerste Alder Lake-processors naar verwachting op 4 november uit. De officiële aankondiging en het starten van pre-orders worden een week eerder verwacht. Er verschenen eerder al prijzen en specificaties bij Amazon en verschillende Nederlandse webwinkels. Eerder vandaag publiceerde Intel-senior vice president Gregory M. Bryant de eerste foto's van Alder Lake-desktopprocessors op Twitter.