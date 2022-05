Foto's tonen DDR4- en DDR5-varianten van ASUS Z690-moederborden

ASUS gaat DDR4- en DDR5-varianten uitbrengen van Prime-moederborden met de Intel Z690-chipset. Dat blijkt uit foto's die online zijn gezet. In de Prime-serie verschijnen vier moederborden met DDR5-geheugensleuven en zes DDR4-varianten.

De komende Intel Alder Lake-processors zijn de eerste consumenten-cpu's met DDR5-ondersteuning, maar het nieuwe geheugen zal waarschijnlijk flink duurder zijn dan DDR4. De processors zijn ook compatibel met dat geheugentype en het lijkt erop dat fabrikanten aanvankelijk Z690-moederborden zullen uitbrengen in DDR4- en DDR5-uitvoeringen. VideoCardz heeft foto's online gezet van diverse ASUS-moederborden waaruit dat blijkt.

Het gaat om tien moederborden uit de ASUS Prime-serie. Dat zijn moederborden uit het middensegment. Uit registraties bleek eerder al dat er ook in de ROG Strix-serie Z690-varianten met DDR4 en DDR5 komen. Het is voor het eerst dat de nieuwe moederborden te zien zijn in beeld. Uitvoeringen voor DDR4-geheugen krijgen de aanduiding D4 in de naam. Bij de DDR5-uitvoeringen zit geen extra aanduiding in de naam.

Moederbord Formfactor Geheugen PCIe x16/x4/x1 M.2-sleuven Opmerkingen ASUS PRIME Z690-P ATX 4x DDR5 4 / 0 / 2 3 – ASUS PRIME Z690-P D4 ATX 4x DDR4 4 / 0 / 2 3 – ASUS PRIME Z690-P WIFI ATX 4x DDR5 4 / 0 / 2 3 Wi-Fi 6-kaart ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 ATX 4x DDR4 4 / 0 / 2 3 Wi-Fi 6-kaart ASUS PRIME Z690-A ATX 4x DDR5 Nnb Nnb – ASUS PRIME Z690-A D4 ATX 4x DDR4 Nnb Nnb – ASUS PRIME Z690-V ATX 4x DDR5 Nnb Nnb – ASUS PRIME Z690-V D4 ATX 4x DDR4 Nnb Nnb – ASUS PRIME Z690-V SI D4 ATX 4x DDR4 Nnb Nnb Voor systeembouwers ASUS PRIME Z690M PLUS D4 Micro ATX 4x DDR4 2 / 0 / 2 3 Mini-PCIe-slot

De DDR4- en DDR5-varianten van de moederborden zien er vrijwel hetzelfde uit. De geheugensleuven zijn even groot, maar het ontwerp en de lay-out van de pinnen van de geheugensleuven is bij de DDR5-borden anders. De Z690-moederborden in de Prime-serie zijn ook vrijwel gelijk aan de Z590-varianten, merkt VideoCardz op. De aansluitingen zijn hetzelfde gebleven en ook de componenten op het bord zijn vrijwel identiek. De Z690-borden krijgen de nieuwe LGA1700-socket voor Intels Alder Lake-processors.