Renders tonen Beats Fit Pro-oordoppen die Apple begin november uitbrengt

Apple gaat volgens 9to5Mac in november nieuwe Beats Fit Pro-oortjes uitbrengen. De in-earoordoppen zouden beschikken over Apples H1-chip, noisecancelling en een transparantiemodus. Ze kunnen naar verluidt zeven uur mee op één acculading.

Volgens 9to5Mac gaan de oortjes in totaal 27 tot 30 uur mee als de accu van de oplaadcase erbij geteld wordt. De Beats Fit Pro beschikken volgens de site over een draadloos bereik van maximaal honderd meter via bluetooth. Een ingebouwde accelerometer moet de Beats Fit Pro ook helpen bij ruisonderdrukking, maar hoe die technologie precies werkt, is niet duidelijk.

De oortjes krijgen volgens 9to5Mac ook features toegespitst op Android-gebruikers. Zo wordt naar verluidt Android Fast Pair ondersteund, zal het accuniveau geraadpleegd kunnen worden op een Android-toestel en kan de bediening worden aangepast via de Beats-app.

De oordoppen komen uit in zwart, grijs, paars en wit, en beschikken over een wingtip waardoor ze beter in de oren van gebruikers moeten blijven zitten. 9to5Mac schrijft dat de oordoppen in de eerste week van november te bestellen zijn en dat de eerste leveringen niet veel later verwacht kunnen worden. Een prijs wordt niet genoemd.