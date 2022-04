MacOS Monterey verschijnt volgende week maandag

Apple maakt MacOS Monterey vanaf volgende week maandag beschikbaar voor gebruikers van systemen die het besturingssysteem ondersteunt. Monterey is de codenaam van macOS 12, de opvolger van macOS 11 alias Big Sur.

Gebruikers van Mac-computers die in aanmerking komen voor een update naar macOS 12 Monterey kunnen deze vanaf 25 oktober installeren. Het besturingssysteem was al vanaf juli als publieke bèta te draaien en ontwikkelaars konden het OS al vanaf juni uitproberen, vanaf de start van het WWDC-evenement.

Niet elke Mac die versie 11 Big Sur kon installeren kan overgaan op versie 12 Monterey. Zo is een MacBook Air van 2015 of nieuwer vereist, evenals een MacBook Pro van dat jaar of later. Ook niet alle Mac mini's kunnen over: ze moeten minstens van eind 2014 zijn.

De update brengt onder andere de Safari-browser naar versienummer 15. Daarmee krijgt de browser een nog minimalistischer ontwerp en ondersteuning voor het groeperen van tabs. Verder ondersteunt FaceTime voortaan vervaagde achtergronden. Later dit najaar komt SharePlay uit, waarmee je via FaceTime op de Mac samen met anderen naar content kunt kijken of luisteren. Universal Control biedt de mogelijkheid om het toetsenbord en de muis of touchpad van een Mac te gebruiken op een ander Apple-apparaat die binnen enkele meters staat. Verder is er Airplay, voor het tonen van content van Apple-apparaten op schermen van een Mac-apparaat met Monterey.

