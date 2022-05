Apple brengt iOS 15.1 uit met SharePlay en ProRes-video voor iPhone 13 Pro-serie

Apple brengt op maandag versie 15.1 van iOS en iPadOS uit. Deze besturingssystemen voegen onder andere ondersteuning voor SharePlay toe. IPhone 13 Pro-toestellen kunnen na de update ProRes-video's opnemen. Het bedrijf brengt ook macOS Monterey uit.

IPhone- en iPad-gebruikers kunnen de nieuwe OS-versies sinds maandagavond downloaden via het instellingenmenu van hun apparaat. De updates voegen verschillende nieuwe features toe. Met SharePlay kunnen FaceTime-gebruikers bijvoorbeeld samen naar films en tv-series kijken of naar muziek luisteren.

De functie synchroniseert dergelijke content, en gebruikers krijgen allemaal de optie om content terug te spoelen of te pauzeren. Wanneer mensen praten, wordt het volume van de getoonde audio of video automatisch verlaagd. Gebruikers kunnen ook hun scherm delen via SharePlay, bijvoorbeeld om gezamenlijk foto's of webpagina's te bekijken.

Verder voegt iOS 15.1 ondersteuning voor ProRes-opnames toe voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, zo bleek al uit een eerdere bètaversie. Gebruikers met een 128GB-model kunnen daarmee 1080p-video's opnemen met hogere bitrates, waardoor er meer ruimte is om de beelden achteraf te bewerken. Mensen met een 256GB of meer opslagruimte, kunnen 4k-video's opnemen met ProRes.

De ProRes-feature komt niet beschikbaar voor de reguliere iPhone 13 en ook niet voor eerdere iPhones. IPhone 13 Pro-eigenaren kunnen daarnaast handmatig de macromodus van de ultrawidecamera aan- en uitzetten. Voorheen was die feature standaard ingeschakeld. IPhone-gebruikers in de Verenigde Staten kunnen hun covid-vaccinatiebewijs verder toevoegen in de Wallet-app, maar dat werkt vooralsnog niet in de Benelux.

IOS 15.1 lost verder nog enkele bugs op, waaronder een softwarefout waardoor de foutief werd gemeld dat de opslag van iOS-apparaten vol is wanneer foto's of video's worden geïmporteerd. De HomePod en HomePod Mini krijgen verder ondersteuning voor lossless audio via Apple Music. De 15.1-update voegt ook ondersteuning voor Dolby Atmos en Spatial Audio toe aan HomePods.

Apple heeft op maandag ook macOS Monterey uitgebracht, zoals de techgigant eerder al aankondigde. Met deze update krijgt de Safari-browser onder andere een minimalistischer ontwerp en ondersteuning voor gegroepeerde tabbladen. FaceTime op de Mac krijgt daarnaast ondersteuning voor vervaagde achtergronden. SharePlay wordt later dit najaar toegevoegd aan de Mac-versie van die videochatdienst. Ook Universal Control, waarmee gebruikers verschillende Mac-computers en iPads kunnen bedienen met dezelfde toetsenbord en muis, komt later beschikbaar voor macOS Monterey.