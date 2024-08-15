'Apple-smarthomehub met scherm en robotische arm verschijnt in 2026 of 2027'

Apple zet de ontwikkeling van een smarthomehub met iPad-achtig scherm door. Dat meldt Mark Gurman van Bloomberg. Het apparaat moet volgens de huidige planning in 2026 of 2027 verschijnen met een adviesprijs die mogelijk rond de 1000 dollar ligt.

Apple heeft een team van honderden mensen werken aan het apparaat, vertellen ingewijden aan Gurman. Het betreft een tabletop-apparaat met een 'iPad-achtig'-scherm. Dat scherm wordt dan gemonteerd op een robotische arm die het scherm kan kantelen en 360 graden kan ronddraaien. Het smarthomeapparaat wordt een soort variant op Amazons Echo Show 10, Googles Nest Hub of Meta's voormalige Portal-apparaten, schrijft Gurman. Apple ziet het apparaat als 'een commandocentrum' voor smarthomes, een machine voor videoconferenties via diensten als FaceTime en als tool voor thuisbeveiliging.

Gebruikers zouden het device voornamelijk aansturen via de Siri-assistent en toekomstige features in Apple Intelligence. Het slimme scherm kan volgens de bronnen bijvoorbeeld reageren op commando's als 'kijk naar me', waarna het scherm automatisch in de richting van de gebruiker wordt gedraaid door de robotische arm. Tijdens videogesprekken moet het verschillende stemmen kunnen herkennen en zo kunnen 'kijken' naar de persoon die spreekt, schrijft Gurman. Huidige testmodellen draaien op een variant van iPadOS.

De techgigant zou het project in 2022 al hebben goedgekeurd, hoewel het werk in de afgelopen maanden formeel van start is gegaan. Apple geeft de ontwikkeling van het apparaat nu prioriteit en hoopt het product in 2026 of 2027 te introduceren, vertellen de ingewijden aan Gurman. Het bedrijf hoopt het smarthomeapparaat aan te bieden voor rond de 1000 dollar, hoewel de plannen volgens de bronnen nog kunnen wijzigen gedurende het ontwikkelingsproces.

De ontwikkeling van het slimme scherm wordt geleid door Kevin Lynch, die voorheen verantwoordelijk was voor Apples smartwatch- en gezondheidsteams, naast de geannuleerde Apple-auto. Matt Costella, die de ontwikkeling van Apples HomePod-speakers leidt, zou verantwoordelijk zijn voor de hardwarekant van het project. Apple publiceerde recent al vacatures waarin het zoekt naar ingenieurs met ervaring op het gebied van robotica.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-08-2024 20:50
90 • submitter: TheVivaldi

15-08-2024 • 20:50

90

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Verwijderd 15 augustus 2024 21:03
Lichtknoppen waren teveel,
We schakelde over naar Google hue met app.

Een app was te veel,
Dus we kochten een soortvan tablet (nest hub, homepod, etc)

Men beperkt zich tot het wederom hebben van de eerder ongewenste lichtknoppen, maar Dan op 1 centraal punt in de woning op een schermpje.

En nu is het een mild inconvenience dat het schermpje op een angle staat voor je zichtveld,
Dus we sluiten daar een robotarm op aan.
tweakuwe @Verwijderd15 augustus 2024 21:21
Waarom niet alles van het bovenstaande? Ik kan mijn lichten bedienen via siri (stem dus), via mijn Home Assistant app op mobiel of tablet, of via mijn Philips hue wandschakelaars die ik tevens af kan nemen om ze als remote te gebruiken. Meestal gebruik ik de schakelaars die aan de wand zetten, voor aan/uit, helderheid en kleurtemperatuur; zo nu en dan komen de andere toepassingen van pas en dan is het mooi dat ik die heb.
2TheMaks @tweakuwe16 augustus 2024 16:51
Waarom niet alles van het bovenstaande?
Een smart-home is pas een smart-home wanneer zaken geautomatiseerd zijn. Wanneer verlichting bedient moet worden middels een draadloze schakelaar/remote, een touch-screen op de muur (of op tafel), een mobile device, of stemcommando's dan is er geen sprake van een smart-home. Dan is slechts de old-school fysieke schakelaar vervangen door iets wat nauwelijks meerwaarde heeft.

Met andere woorden: een smart-home heeft niet alleen acutuatoren, maar, belangrijker nog, ook sensoren. Zolang de mens de sensor is (hey, het word donker. hey, de zon gaat schijnen. Hey, het word een beetje frisjes.) en op basis van de waarneming zelf een actie moet ondernemen (stemcommando, 'slimme' schakelaar bedienen, app openen, enz.) is er geen enkele sprake van een smart-home.

In een smart-home schakelt de verlichting/verwarming/zonwering/enz. op basis van de input van sensoren. Infrarood-sensoren om te detecteren of er iemand in de ruimte is. Lichtsensoren om te detecteren of het donker word. Een windmeter om te detecteren of het te hard waait om het zonnescherm uit te rollen. Elektronische thermometers om te zien of ergens de verwarming aan moet (indien de infrarood-sensor detecteert of er überhaupt iemand in die ruimte aanwezig is).

Op plekken waar normaliter een old-school fysieke schakelaar zit monteer je een draadloze scene-controller met meerdere knoppen zodat je nog steeds handmatige acties kunt doen. Daarnaast kun je ook een voice-assistant integreren om deze acties middels stem-commando's te doen.

Als er iets is wat je niet wilt in een smart-home dan is het een 'commando-centrum', want dan moet je eerst naar die centrale plaats toelopen om een actie te doen. Een drone met touch-screen die overal achter je aanvliegt zou dan het volgende Apple product kunnen zijn. Alleen krijg je dan al snel een error in je hoofd vanwege het constante gezoem van die drone.
tweakuwe @2TheMaks16 augustus 2024 17:52
Dat hangt heel erg af van persoonlijke voorkeuren. Soms wil ik onder verder gelijke omstandigheden gewoon andere verlichting. Als je systeem daar niet makkelijk op aan te passen is, dan is het niet bepaald slim wat mij betreft.
kiang @2TheMaks19 augustus 2024 06:26
Oneens. 100% oneens.

Ik zie heel vaak smarthomes waarbij mensen bezoekers waarschuwen "de knoppen mag je niet gebruiken, alles is slim dus kom er niet aan!".

Met als resultaat: wat jij slim gebouwd hebt en handig acht is totaal niet handig en werkt niet voor andere die bij je langs komen. Of nog erger: je partner die net wat eerder of later de verlichting aan wil dan jij. En als zij op 1 knopje duwen is alles in je huis stuk en werkt het ook niet meer voor jou. En zelfs als je alleen bent en nooit bezoek hebt: ik wil onder gelijke omstandigheden soms ander licht. Als ik aan de keukentafel eet wil ik gezellig licht, als ik er de post doorneem en iets moet lezen wil ik iets helderder licht. Daar heb je geen sensor voor, moet jij dus toch weer je app openen want je hebt alle knoppen verbannen.

Dat is niet smart, dat is gebruiksonvriendelijk.

Prima dus dat jij jouw definitie hebt, maar mijn voorkeur voor een smarthome is dat alles werkt zoals gewone mensen het verwachten, aka met knoppen, en daarbovenop is er een geautomatiseerde laag. Wanneer het dus goed werkt voor mij (lichten gaan vanzelf aan op het dimniveau dat ik prettig vindt, zonnewering sluit automatisch), kan eender wie alsnog gewoon op een knop drukken (zoals normale mensen dat doen) om het geautomatiseerde te overriden.

Knopen zijn een vereiste. Als je je lampen enkel automatisch, via een app, of via een stomme spraakassistent kan aansturen, dan doe je het enorm fout.

[Reactie gewijzigd door kiang op 19 augustus 2024 11:22]

Tassadar32 @kiang19 augustus 2024 08:34
Beste is beide. Ik heb lampen slim gemaakt met een z-wave dimmer achter de schakelaar. Je kan dan makkelijk licht aan op beperkte helderheid doen of volledig aan (dubbel-tap) met de schakelaar op de muur. Echter kan mijn domotica in 99% van de gevallen ook de juiste handelingen doen waardoor ik vaak maandenlang niet na hoef te denken over licht/ventilatie/koeling/zonwering. Dus smart genoeg, maar toch mogelijk om bij edge-cases nog handmatig te bedienen.
kiang @Tassadar3219 augustus 2024 11:22
Jep, dat is precies mijn visie op smarthomes!
2TheMaks @kiang26 augustus 2024 19:21
... want je hebt alle knoppen verbannen.
Schreef ik niet dat je op plekken waar normaliter een old-school fysieke schakelaar zit een draadloze scene-controller met meerdere knoppen gemonteerd dient te worden zodat je nog steeds handmatige acties kunt doen?
Ashketchum22 @tweakuwe16 augustus 2024 13:29
Heerlijk om met m'n luie reet op de bank, via siri dmv m'n homepod, m'n hue lampen in de gang uit te kunnen doen, omdat ik die toevallig net vergeten was uit te zetten. Of mijn zonwering op mijn balkon omhoog te doen, omdat het zonnetje inmiddels onder is.

Homekit of google home icm voicecommando.

Ideale centralisatie, en voor het gemak nog de hue of somfy schakelaars aan de wand om het ook nog eens manueel te doen.

Wordt het warm en droog maar ben ik niet thuis, kan ik ook nog op afstand de zonwering laten zakken, zodat ik niet in een sauna thuis kom.
De_Daapse @Ashketchum2216 augustus 2024 19:34
Heerlijk dat ik even op kan staan om mijn benen te strekken en weer wat beweging te krijgen als ik het licht vergeet uit te doen, of de zon onder is gegaan en ik de zonnewering omhoog moet doen. Als het een beetje meezit is het ook nog boven zodat ik ook de trap nog kan meenemen.
anoniemelogin @Ashketchum2217 augustus 2024 08:30
Als je het goed wilt doen, zorg je dat je dat überhaupt niet aan hoeft te denken. Als ik op de bank zit en via m'n telefoon de lichten in de hal uit moet zetten raak ik juist geïrriteerd, want dat betekent dat er iets mis is met mijn automatisering.

Ik kan de laatste keer dat ik handmatig mijn lichten heb moeten bedienen niet meer herinneren. Heeft wat sensors en finetuning gekost maar intussen draait dat allemaal als een zonnetje.
Harry2014 @Verwijderd16 augustus 2024 01:52
Seen it, done it, inmiddels weer terug op losse lichtknopjes. Weliswaar deels friends of hue gebaseerd maar zo veel sneller en handiger dan een app of een central schermpje... en meestal goedkoper :-)
To_Tall @Harry201416 augustus 2024 11:26
Hier heb ik ook overal nog lichtknopjes. Maar meer om gebruiksvriendelijk te blijven voor de vrouw :+.

Wel alles geautomatiseerd dus loop je ruimte in gaat het licht aan als dat nodig is. Maar wil je wel extra licht hebben kan je dmv de knoppen licht aan of hoger/lager zetten.

Geeft ook rust. De verlichting werkt altijd ook als er een storing is in de apparatuur.

Was trouwens een vereiste van mijn vrouw :+

[Reactie gewijzigd door To_Tall op 16 augustus 2024 11:27]

TBKruit @To_Tall16 augustus 2024 12:58
Same here, overal lichten van Hue, maar wel altijd nog altijd met een knop, nodig voor vrouw en oppas.
Maar ook alles spraak te sturen.

Overigens is er niet veel meer dat ik aan zou willen sturen met spraak dan: licht, verwarming, zonneschermen/screens en muziek. Dat heb ik nu bijna allemaal kunnen realiseren. Maar de enige die het echt gebruikt ben ik zelf en de kinderen als ze in een jolige bui zijn en google vragen om moppen of lichtshows doen met de lampen.
micnocom @Verwijderd15 augustus 2024 21:13
Dus?
Ik zie het probleem niet Tech word ingezet om het de mens makkelijker te maken, zo kunnen we elektrische fietsen ook wel afschrijven en meteen ook maar weer de paarden van stal halen...
FeareX @micnocom16 augustus 2024 09:58
Beetje te serieuze reactie: maar volgens mij is de fiets zo'n beetje de meest efficiënte manier van vervoer. Geen uitstoot, amper slijtage. Maar ik snap je punt ;)

Alhoewel, eerlijk is eerlijk, je lichaam heeft nou eenmaal beweging nodig. Als je al een passieve levensstijl hebt, dan maakt dit het niet beter :P
Aan de ander kant, als je door je mega drukke leven geen tijd meer hebt om het licht aan te doen dan is dit wellicht handig.

Ik vind het iig leuk om alle ontwikkelingen te volgen. Maar ben er wel eentje in de categorie "passieve levensstijl" en vind dat ik juist wat meer moet doen :P Dus ik loop wel voor m'n gordijnen en lampjes.
micnocom @FeareX16 augustus 2024 11:00
Ik heb tegenwoordig lichamelijk werk (zitten is er niet bij) waardoor het heerlijk is dat alles in huis werkt met (Homeassistent) stem/app/automatisering.

Overigens heb ik hoofdverlichting altijd ouderwet geschakeld, in nood moeten er gewoon knoppen ingedrukt kunnen worden die niet afhankelijk zijn van een zigbee netwerk (oid)

Tuurlijk is het beter om te bewegen en is dit misschien zoeken naar een oplossing voor een niet bestaand probleem met daaraan een belachelijk prijskaartje (kan je aardig wat eten voor kopen in de supermarkt) maar als we op die manier gaan denken was er nooit “technologische vooruitgang” geweest.

Wie wil er nou een mobieltje, en dan? De hele dag maar bereikbaar zijn? Nee dankje” (iets van die strekking).
Harry2014 @micnocom16 augustus 2024 01:50
Beetje off-topic, maar verder een goed idee, paardrijden is nu eenmaal leuker dan fietsen
cariolive23 @Harry201416 augustus 2024 06:32
Totdat je met 100,000 man te paard door de stad naar je werk gaat en de hele stad onder schijt
panterarosso @cariolive2316 augustus 2024 09:09
beter voor het milieu dan al die elektrische fietsen
tweakuwe @panterarosso16 augustus 2024 09:36
Ligt er maar heel erg aan hoe de delving van de grondstoffen gaat. Dat kan met erg veel impact op het milieu maar dat kan ook met minimale impact. Alle natuur die gesloopt moet worden om landbouwgrond voor paardenvoeder te creëren heeft een grotere milieu impact denk ik.
panterarosso @tweakuwe16 augustus 2024 15:54
ik denk dat paarden vroeger gewoon aten wat er beschikbaar was, die hele speciale voer cult is vrij recent,.
mphilipp @panterarosso16 augustus 2024 09:42
Weet je dat zeker? Wat denk je dat er in die mest zit?
panterarosso @mphilipp16 augustus 2024 15:53
die mest kun je weer gebruiken
BobJung @panterarosso16 augustus 2024 10:36
Middeleeuwse taferelen met alle ziekten van dien, scheelt ook een 'hoop' mensen.
Ik zeg doen.
supersnathan94
@panterarosso16 augustus 2024 10:48
Ha. Gezien de stikstof “problematiek” denk ik dat absoluut niet.

Overigens, in die tijd was het echt heel smerig op straat. De reden dat men trappetjes had naar de voordeur was zodat je dan nog enigzins zonder schijt tot aan je enkels bij de deur kon staan.
cariolive23 @panterarosso16 augustus 2024 18:29
Je staat tot aan je enkels in de stront, alles zit onder de vliegen en de bijbehorende ziektes zal ik maar even geen lijstje van maken. Het milieu zal er beter van worden, maar dat zal voornamelijk zijn omdat er na verloop van tijd minder mensen zullen zijn: Die gaan eerder dood en nieuwe aanwas zal ook in grote getallen de eerste jaren niet meer overleven.
--MeAngry-- @Verwijderd16 augustus 2024 09:43
De begane leefruimte van mijn woning heeft al 8 jaar geen lichtknoppen meer, en we hebben ze nooit gemist. Alles werkt daar automatisch, zijn we thuis, dan staan de lichten daar aan, want er is 98% van de tijd wel iemand. De helderheid en temperatuur worden automatisch geregeld, wordt er iets op TV afgespeeld dan worden de lichten wat verder gedimd.
Kijk ik echter naar de slaapkamers, dan heb ik daar gewoon knoppen die op Zigbee werken zodat je de lamp ook nog steeds gewoon via je telefoon vanuit bed uit kan zetten.
Op de badkamer en het toilet werkt alles op beweging met een flink lange timeout, zo hoef je niet met natte handen aan knoppen te komen.
Je moet gewoon het beste van alle werelden combineren. Hier thuis is iedereen eraan gewend een heel blij mee. :)

[Reactie gewijzigd door --MeAngry-- op 16 augustus 2024 09:45]

nils7 @--MeAngry--16 augustus 2024 10:12
Welke knoppen op zigbee gebruik je daarvoor?
Want ben bezig met een nieuwbouw huis en anno 2024 wil ik dat er wel in hebben maar wil niet zelf van die knoppen op de wand moeten plakken, het moet gewoon werken met die in de muur.
--MeAngry-- @nils716 augustus 2024 10:25
Ik heb wel van die wandplakkers van IKEA omdat hier overal touwtjes uit het plafond hingen, dus dan is dat al een verbetering. ;)
jansenpam @nils716 augustus 2024 10:33
Er zijn er legio die passen op de standaard inbouwdozen. Je moet alleen even de stroom doorlussen met een lasklem, lasdop of kroonsteentje. De lamp moet namelijk continu aan het stroom hangen voor de connectie.
darknessblade @Verwijderd16 augustus 2024 13:49
Ikzelf gebruik Home-assistant, samen met ZIGBEE based switches

ik kan ze zowel fysiek gebruiken als via remotes zoal bij mijn bureau.
Is zeer handig als je even snel het licht aan wil zetten in de andere ruimte waar je naartoe wilt gaan. ivm dat de knop aan de andere kant van de kamer zit.

Voice doe ik zelf niets mee, [beetje irritant als de hub/ESP32 [atom echo] niet reageert].

het hebben van een robot arm snap ik in principe ook niet.
jongetje 15 augustus 2024 20:56
Een dure ipad in een houder die kan draaien? Hoeveel consumenten hebben behoefte aan deze extra functionaliteit? Ik doe weinig videoconference met meerdere mensen thuis. En als ik dat doe gebruik ik mijn telefoon en ga ik niet voor zo'n apparaat zitten. Voor aansturing van mijn huis heb ik oa een nest heb maar die is vele malen goedkoper.
robertwebbe @jongetje15 augustus 2024 21:03
Je serveert het al af voordat je het hebt zien werken. Apple kennende is het veel meer dan een iPad op een draaiende houder. Wacht het eerst nu maar af. Apple creëert over het algemeen goed doordachte producten.
n4m3l355 @robertwebbe16 augustus 2024 01:22
Zet een stapje terug, en luister naar de omschrijving, een home hub op een robot arm voor 1000 USD voor FaceTime cq beveiliging.

Is dit iets wat je wilt, een apple hub? Misschien wie vraagt zich dan niet af ookwaarom zoveel meer dan een iPad, wat maakt de hogere kosten het waard. Ongeacht hoe leuk het armpje aan een tablet is, is dit nou iets qua gedachte dat je wilt, waar je enthousiast van wordt?

Ik snap dat we het nog niet gezien hebben en wie weet op termijn is dit life changing. Maar tegelijkertijd krijg ik toch wel sterk het gevoel dat Apple op zoek is naar iets nieuws maar dat alles toch wel weer erg gezocht is.

Er is genoeg onderzoek dat aantoont hoe groter een bedrijf is hoe minder innovatief het is. Apple heeft in de afgelopen 17 jaar niks revolutionairs uitgebracht en er is geen reden dat we iets bijzonders hoeven te verwachten zolang apple blijft zoals het is.
tweakuwe @n4m3l35516 augustus 2024 10:07
Apple Home is toch een van de meer populaire smarthome platformen wereldwijd. Zeker in de VS kom je er steeds moeilijker mee weg als je Apple niet ondersteund. Apple is misschien relatief klein in Nederland als je het vergelijkt met de andere rijkste landen, en dat kan een vertekend beeld geven over hoe geliefd een product als dit zal zijn.

Je merkt toch op dat Apple langzaam maar gestaag een enorm domotica platform aan het opzetten is. De instap is relatief goedkoop met enkel een Apple TV die nodig is, dan kan je al alle Homekit compatible apparaten koppelen. Daaromheen hebben ze wat dure luxe bijproducten zoals hun slimme speakers en nu deze robo-ipad. Apple is misschien niet altijd even inventief, maar ze blijven wel een van de innovatievere bedrijven. De innovatie zal hier meer zitten in hun smarthome platform als geheel dan in een individuele accessoire als deze robot arm.
micnocom @tweakuwe16 augustus 2024 11:13
Homepod (mini) voldoet ook.
2TheMaks @n4m3l35516 augustus 2024 17:07
een home hub op een robot arm voor 1000 USD voor FaceTime cq beveiliging.
Ten eerste: voor beveiliging NOOIT draadloze componenten gebruiken. Het radio-signaal dat gebruikt word door draadloze componenten is namelijk kinderlijk eenvoudig te verstoren/jammen (bijv. WiFi-jammer).

Voor de FaceTime/Video-Conference functionaliteit kun je voor een kwart van de prijs een motion tracking webcam kopen.
Havelock @robertwebbe15 augustus 2024 21:32
Nou is die mouse van Apple niet bepaald handig tijdens het opladen dan is die kompleet om bruikbaar!
Niet echt handig dus en ook niet Apple waardig als het mij vraagt!
Finraziel @Havelock15 augustus 2024 21:46
Als dat het beste tegenvoorbeeld is wat je kunt verzinnen bewijs je zijn punt eigenlijk vooral voor hem.
Al moet ik het bij dit product ook nog zien hoor...
Backpacker @Havelock15 augustus 2024 21:46
Die batterij gaat zo lang mee, zelfs na de eerste waarschuwing van een lage batterij kan je er nog een paar dagen mee werken. En je werkt niet 24/7 dus tijd genoeg om snachts op te laden.
CH4OS @Backpacker16 augustus 2024 09:35
Men laadt over het algemeen de accu pas, wanneer de accu 0% lading over heeft. Men bedenkt niet om 's nachts de accu weer op te laden, als de accu nog op 5-10% lading zit.
Backpacker @CH4OS16 augustus 2024 09:41
Dan is "men" een beetje dom in mijn ogen. Waarom helemaal tot 0% wachten, is ook helemaal niet zo goed voor de accu....
CH4OS @Backpacker16 augustus 2024 10:28
Bij EVs zie je ook redelijk hetzelfde, daardoor ontstaan nu ook vaak problemen aan de laadpaal. ;) Geen idee waarom men tot redelijk het laatst wacht.
mwil @Havelock15 augustus 2024 21:50
Een auto werkt ook niet erg handig aan de stekker/pomp. :)
Wat veel irritanter is, is de werking als de muis opgeladen is.. wat een drama zeg..
cariolive23 @Havelock16 augustus 2024 06:30
Werk al 18 jaar zonder muis en de enige muizen die we hier krijgen (dankzij de katten) zijn dood of aan het dood gaan. Verbaast mij dat Apple überhaupt nog muizen maakt
ultimasnake @Havelock16 augustus 2024 07:25
Flinke dooddoener inmiddels, de muis gaat weken mee en is na ongeveer 5 minuten opladen al weer een hele dag te gebruiken. De meldingen om op te laden zijn op tijd om nog een paar dagen te negeren.

Had het anders gekund? Wie weet… maar krijg de rillingen als ik een muis met scrollwiel moet gebruiken en verticaal scrollen overgelaten is aan de scrollbar 😋
DePruus @robertwebbe16 augustus 2024 09:43
Wat mij stoort is dat een gerucht van Apple weer zoveel aandacht krijgt. Eerst zien, dan geloven. En dan ook nog eens echt goed werken. One more thing ontbreekt bij apple. Het is een marketing machine geworden. gerucht hier, gerucht daar. en iedereen kwijlen. Ik wil nu eerst eens wat zien. Niet rumors....
TheVivaldi @DePruus16 augustus 2024 12:18
Geruchten als medewerkers van het project een boekje opendoen? Dus als jij tegen iemand zegt “ik heb vandaag aan dit en dit gewerkt op de school waar ik werk”, dan is dat ook een gerucht? :?
Barryke @jongetje15 augustus 2024 20:58
Het gaat vast eerder om het geven van personaliteit aan dit apparaat, al is mensen “volgen” met een video conferentie ook een mooie gimmick.

Beetje Pixar/Disney kwaliteit knuffelbaarheid denk ik dan

[Reactie gewijzigd door Barryke op 15 augustus 2024 21:00]

CarpeVentum @Barryke15 augustus 2024 21:01
Yes! Reïncarnatie van de iMac G4! Prachtig apparaat is dat.
BHD294 @CarpeVentum15 augustus 2024 21:29
Ja dat zijn idd leuke retro Appeltjes, heb er hier ook 1 werkend staan :)
Heb een aantal retro Appeltjes nu, 5 in totaal, naast mijn andere retro pcs :).
CH4OS @jongetje15 augustus 2024 21:43
Tja, vroeger hadden velen ook geen behoefte aan zelfs een mobiele telefoon. Wat is de wereld 10 jaar later al flink veranderd, doordat iedereen met een mobieltje liep en nog eens 10 jaar later en iedereen loopt met een smartphone...

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 15 augustus 2024 21:53]

SinergyX @CH4OS15 augustus 2024 22:57
Met die logica zitten we over 10 jaar allemaal met een apple smarthomehub en robotische arm?

Filmpje met 10 random mensen, is dat een N=1? Soms vraag ik me af, hebben die mensen die het als argument aanhalen zelf wel 1998 meegemaakt? De topjaren van Nokia, Ericsson.

Leuk dat Deloitte datzelfde idee namelijk goeie 10 jaar laten ook probeerde:
YouTube: Denying the future is só 1999
Jup, vandaag loopt iedereen met Google glass, rijd iedereen in een Google car en we printen letterlijk alles thuis op een 3D pr... oh wacht.
CH4OS @SinergyX16 augustus 2024 00:52
Met die logica zitten we over 10 jaar allemaal met een apple smarthomehub en robotische arm?
Want iedereen zat aan exact dezelfde telefoon, toen en nu? Rijdt iedereen ook dezelfde auto?

Mijn punt is vooral dat hoewel het nu misschien niet nodig lijkt, dat het dat wel kan worden zodra er meer duidelijkheid is. En het soort product dus ook door kan evolueren.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 augustus 2024 12:25]

SillieWous @CH4OS16 augustus 2024 09:04
Jouw punt is dat je graag een oud paard van stal haalt. Het feit dat heel weinig mensen nu al smarthome dingen doen geeft aan dat er niet bijzonder veel animo is.

Het houdt al snel op na lampen. Sommigen hebben een hub die gebruikt wordt als veredelde speaker.
CH4OS @SillieWous16 augustus 2024 09:08
Er wordt wel steeds meer met smart home gedaan anders. Ik zie ook steeds meer topics op het forum voorbij komen over smarthome gerelateerde zaken. Ik begrijp niet helemaal waarom je zegt dat ik graag oude paarden van stal haal? Vanwege de video? Dat is inderdaad om mijn voorbeeld wat meer gestalte te geven.

Als je een wat recenter voorbeeld prefereert, dan denk ik dat AI daar best een goed voorbeeld voor is. In het verleden ook ondenkbaar, dankzij de films kan ik mij voorstellen dat niet iedereen erop zit te wachten. Maar o.a. alhier zijn er best wat mensen die bijvoorbeeld van zoeken met Google, naar zoeken met ChatGPT overgestapt zijn en wordt AI in snel tempo veel groter dan het zelfs een jaar geleden nog was, dus ook AI wordt steeds meer en meer gebruikt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 augustus 2024 09:11]

SillieWous @CH4OS16 augustus 2024 09:14
Forum is juist een voorbeeld dat het een niche is. Blijkbaar moet je gelijkgestemden gaan zoeken omdat er over het algemeen geen animo is.
CH4OS @SillieWous16 augustus 2024 09:28
Dus omdat het alleen op het forum is, is het een niche, dat er op het forum steeds meer verschillende topics en mensen zijn die vragen stellen over smarthome, is geen indicatie dat het niet groeiende is, is geen teken dat het in de toekomst wellicht geen niche meer is? :? Ook op andere plaatsen en websites krijgt smarthome langzaam maar zeker steeds meer tractie.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 augustus 2024 12:17]

TheVivaldi @CH4OS16 augustus 2024 12:12
Precies. Stel dat er alleen op fora over auto's gepraat wordt, kunnen we dan ook stellen dat auto's niche zijn? :?
micnocom @SillieWous16 augustus 2024 11:09
Steeds meer vrienden en familie wagen zich aan smarthome toepassingen, wat begint met KlikAanKlikUit spullentjes en HUE, LSC of Tradfri verlichting eindigt met vragen over Homey of Homeassistent want die deurbel, thermostaat, speakers, zonneschermen, airco etc. Willen ze toch ook wel “slim” hebben en geautomatiseerd in 1 app bedienbaar etc.

Waar ik in 2018 m’n Homey kocht merk ik dat steeds meer mensen om me heen er nu ook wat mee gaan doen.
2TheMaks @SinergyX16 augustus 2024 17:16
Jup, vandaag loopt iedereen met Google glass, rijd iedereen in een Google car en we printen letterlijk alles thuis op een 3D pr... oh wacht.
... en was er aan het begin van deze eeuw werkelijk geen ene hond die de massale opkomst van social media voorspelt heeft.
The Zep Man @CH4OS15 augustus 2024 22:58
Tja, vroeger hadden velen ook geen behoefte aan zelfs een mobiele telefoon.
De meeste mensen hebben dan ook geen behoefte aan een mobiele telefoon, want bellen doet men nauwelijks. Een PDA met een altijd beschikbare internetverbinding is nuttiger voor consumptie en communicatie. Dat je er toevallig ook mee kan bellen is bijzaak voor de meesten.

Verder zijn er ook voldoende technieken waar niemand om gevraagd heeft en die niet/nooit zijn doorgebroken. Zie 3D-televisie en VR.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 augustus 2024 08:09]

CH4OS @The Zep Man16 augustus 2024 09:13
Een PDA met een altijd beschikbare internetverbinding is nuttiger voor consumptie en communicatie.
Dus je noemt jouw smartphone tegenwoordig een PDA dan? :)
The Zep Man @CH4OS16 augustus 2024 09:42
Een smartphone is niets anders dan een PDA met een mobiele dataverbinding die toevallig ook kan bellen. Daar leg ik de nadruk op.

Dat het "phone" genoemd wordt is geen "gotcha".

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 augustus 2024 09:43]

Donstil
@jongetje15 augustus 2024 21:29
Een dure ipad in een houder die kan draaien? Hoeveel consumenten hebben behoefte aan deze extra functionaliteit? Ik doe weinig videoconference met meerdere mensen thuis. En als ik dat doe gebruik ik mijn telefoon en ga ik niet voor zo'n apparaat zitten. Voor aansturing van mijn huis heb ik oa een nest heb maar die is vele malen goedkoper.
Er is altijd een reden te bedenken om een product niet te kopen of niet uit te brengen.

Alleen voor een fabrikant is dat niet zo interessant natuurlijk.

Persoonlijk zou ik een HomePod op het kookeiland met scherm wat mij in de kijkrichting volgt tijdens het rondlopen door de keuken best wel handig vinden. Daar staat nu een originele HomePod en die wordt al jaren vrijwel dagelijks gebruikt.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 15 augustus 2024 23:24]

SG @jongetje15 augustus 2024 23:13
Dit lijkt mij aanvulling van smarthome hub naar ai robotic gestuurde smarthome user interface die ook gebruik maakt van AI features doelgroep is dus consumenten die in apple ecosysteem zitten.
Het is dus ipad in robotic arm dat stemmen in video conference kan volgen en smarthome interface.

die 1000 is wel beetje veel. ik zit wel in het ecosysteem maar ben meer instap apple gebruiker. ik gebruik homekit. dus ik ben msschien net niet target publiek aangezien ik in lagere tier kwa consument val. Maar vind het wel interessant. helemaal zoiets onder de 500,-.
Verwijderd 16 augustus 2024 00:33
“ Gebruikers zouden het device voornamelijk aansturen via de Siri-assistent”.

Dan hoop ik dat Apple tegen die tijd de bruikbaarheid en functionaliteit van Siri heeft verbeterd, want dat is dit moment soms echt dramatisch als ik mijn domotica via de HomePod Mini aanstuur. Simpele commando’s worden niet begrepen, verkeerd uitgevoerd en/of duren gewoon te lang. “Even geduld…”, “Nog bezig…”, “Nog steeds bezig…”, “Hm, dit duurde te lang…”. “Hé, Siri, zet lampen in keuken uit”, “Er bevindt zich geen speaker met de naam Keuken in Woning”. Je wordt er soms horendol van, luxeprobleem echter, wel vaak door Siri doorverwezen naar een of andere website voor mijn ongepaste taalgebruik als reactie. :)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 augustus 2024 00:39]

SgtElPotato @Verwijderd16 augustus 2024 08:08
Ik heb mijn hele huis vol met Hue en in bijna iedere kamer een HomePod neer gezet. Geen enkel probleem hier. 'He Siri, lampen uit' en de lampen in die kamer gaan uit. Voor bezoek wellicht wat lastiger dus daar heb ik sensoren voor opgehangen zodat de veel gebruikte ruimtes (WC, bijkeuken, badkamer, kelder) automatisch gaan.

Ik zou alleen graag willen dat 'Siri' hier ook geroepen kan worden in plaats van altijd 'He, Siri'.
panterarosso @SgtElPotato16 augustus 2024 09:08
je kan toch de activatie tekst aanpassen?

willem alexander heeft zijn echo activatie zin ook aangepast van alexa
PhilipsFan @Verwijderd16 augustus 2024 03:59
Er is 1 kamer in huis die 'Piet' heet en in die kamer bevindt zich een rolluik.

"Doe het rolluik open bij Piet"
-"Welke kamer?"

En zo gaat het maar door. Elke.Keer.Weer. De simpelste commando's worden niet begrepen.
Corrigan 15 augustus 2024 22:15
Doet mij gelijk denken aan ElliQ. https://elliq.com/
Dat is een AI robot helemaal gericht op social . Laatst had de New York Times daar een artikel over, ze worden in de US veel ingezet als een AI companion robot in de zorg met meer interactie dan alleen een scherm.

Mogelijk gaat Apple die weg op met AI robotica maar dan als doelgroep iedereen?
dez11de @Corrigan16 augustus 2024 01:12
ze worden in de US veel ingezet als een AI companion robot in de zorg met meer interactie dan alleen een scherm.
nee, er zijn een paar pilots.
Corrigan @dez11de16 augustus 2024 11:27
Nee, ElliQ is al even uit de pilot fase. New York, Florida, Michigan bieden ElliQ nu ook aan.

Bij Apple staat AI nu eindelijk vol op de radar. Voor een bredere doelgroep zie ik zeker mogelijkheden.
AIs doorontwikkeling van een smart speaker als een AI mental of fitness coach. Heel benieuwd wat dit gaat worden.
SpoekGTi 16 augustus 2024 04:42
Een soort van iPad op een houder die ook nog eens robotisch is? En dan maar 1000 dollar? In de huidige markt? Waar Apple al 1000 dollar durft te vragen voor alleen een monitor voet? Waar een LEUKE iPad al bijna 1000 dollar doet?
micnocom @SpoekGTi16 augustus 2024 05:55
Als je het zo zegt is het inderdaad niet zo veel 😉
panterarosso @SpoekGTi16 augustus 2024 09:06
ongetwijfeld zal de functionaliteit zo beperkt zijn dat je niet een ipad hebt maar gewoon een scherm met smart home functies, net zoals de al eerder genoemde show 10 geen tablet is maar een smart screen
iAR 16 augustus 2024 09:25
Tja. Ik zou het niet nemen. Wat voegt dit toe? Ik vind mijn HomePods genoeg, en omdat Apple's zaken toch echt wel hopeloos achter blijven (Siri, HomeKit) hoef ik geen Apple ecosysteem scherm. Ik maak wel een eigen Home Assistant dashboard als ik dat nodig heb.
TiMmS 16 augustus 2024 06:17
Hoewel de ontwikkeling nu pas begint kan Apple al wel aangeven dat het finale product rond de 1000,- gaat kosten. Interessant.
cariolive23 @TiMmS16 augustus 2024 06:44
Apple? Bloomberg zul je bedoelen. Apple heeft nog helemaal niets naar buiten gebracht over dit project, Bloomberg heeft het van horen zeggen.
TNG128MB 15 augustus 2024 21:16
heh zoals die oude b&o tv's die naar je die draaiden :D hoe gaat het daar eigenlijk mee ? anno 2008 kwamen die nog uit met nieuwe CRT schermen :')
Roland78 15 augustus 2024 21:35
Hopelijk kan ie aardappelen schillen en overhemden strijken
DoctorBazinga
15 augustus 2024 22:31
Robot arm ? O-)

Net als die in “Big Bang Theory” de (NASA) robot arm waarmee Harold “speelde” ?

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 16 augustus 2024 00:00]

JeroenED @DoctorBazinga15 augustus 2024 22:39
Was ook mijn eerste gedachte. Houston we have a problem 🤣

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