'Apple-smarthomehub met scherm en robotische arm verschijnt in 2026 of 2027'

Apple zet de ontwikkeling van een smarthomehub met iPad-achtig scherm door. Dat meldt Mark Gurman van Bloomberg. Het apparaat moet volgens de huidige planning in 2026 of 2027 verschijnen met een adviesprijs die mogelijk rond de 1000 dollar ligt.

Apple heeft een team van honderden mensen werken aan het apparaat, vertellen ingewijden aan Gurman. Het betreft een tabletop-apparaat met een 'iPad-achtig'-scherm. Dat scherm wordt dan gemonteerd op een robotische arm die het scherm kan kantelen en 360 graden kan ronddraaien. Het smarthomeapparaat wordt een soort variant op Amazons Echo Show 10, Googles Nest Hub of Meta's voormalige Portal-apparaten, schrijft Gurman. Apple ziet het apparaat als 'een commandocentrum' voor smarthomes, een machine voor videoconferenties via diensten als FaceTime en als tool voor thuisbeveiliging.

Gebruikers zouden het device voornamelijk aansturen via de Siri-assistent en toekomstige features in Apple Intelligence. Het slimme scherm kan volgens de bronnen bijvoorbeeld reageren op commando's als 'kijk naar me', waarna het scherm automatisch in de richting van de gebruiker wordt gedraaid door de robotische arm. Tijdens videogesprekken moet het verschillende stemmen kunnen herkennen en zo kunnen 'kijken' naar de persoon die spreekt, schrijft Gurman. Huidige testmodellen draaien op een variant van iPadOS.

De techgigant zou het project in 2022 al hebben goedgekeurd, hoewel het werk in de afgelopen maanden formeel van start is gegaan. Apple geeft de ontwikkeling van het apparaat nu prioriteit en hoopt het product in 2026 of 2027 te introduceren, vertellen de ingewijden aan Gurman. Het bedrijf hoopt het smarthomeapparaat aan te bieden voor rond de 1000 dollar, hoewel de plannen volgens de bronnen nog kunnen wijzigen gedurende het ontwikkelingsproces.

De ontwikkeling van het slimme scherm wordt geleid door Kevin Lynch, die voorheen verantwoordelijk was voor Apples smartwatch- en gezondheidsteams, naast de geannuleerde Apple-auto. Matt Costella, die de ontwikkeling van Apples HomePod-speakers leidt, zou verantwoordelijk zijn voor de hardwarekant van het project. Apple publiceerde recent al vacatures waarin het zoekt naar ingenieurs met ervaring op het gebied van robotica.