"Matige iPhones dit jaar", zo luidt een van de eerste reacties onder ons nieuwsbericht over de nieuwe iPhone 13-serie. Elders op het internet waren de reacties op Apples keynote al net zo lauw. Uitgerekend een week voor de presentatie kwam de bekende Apple-lekker John Prosser met zijn eerste renders van de iPhone 14-serie met een volledig vernieuwd ontwerp. Dat de iPhone 13-reeks geen grote veranderingen met zich zou meebrengen, werd al wel verwacht, maar zelfs een aantal kleinere upgrades die door redelijk betrouwbare bronnen werden genoemd, kwamen niet uit. Zo is het oledscherm niet voorzien van Apple Watch-achtige always-on functionaliteit, de FaceID-camera toch niet 'mondkapjesproof', de Lidar-scanner geen onderdeel van de goedkopere iPhone 13 en 13 mini en de 5G-verbinding op mmwave-frequenties nog steeds exclusief voor Amerikaanse modellen.

De iPhone 13-reeks is zo misschien wel een van de minst vernieuwende Apple-series van de afgelopen jaren. De iPhone X had voor het eerst een oledscherm en FaceID-camera, terwijl Apple in het jaar van de iPhone Xs een grotere (Xs Max) en goedkopere (Xr) versie introduceerde. Vorig jaar was er natuurlijk de iPhone 12, met het nieuwe platte design en voor het eerst in jaren weer een echt klein model. Eigenlijk komt alleen de iPhone 11-serie qua vernieuwing - of het gebrek daaraan - in de buurt van wat Apple dit jaar presenteert. De toestellen van twee jaar geleden hadden een vernieuwde soc, een verbeterde camera en een langere accuduur, met vrijwel dezelfde behuizing. Dat is in grote lijnen precies wat de iPhone 13-reeks ook belooft.

Vier toestellen

De iPhone 13-serie komt weer beschikbaar in vier smaken: twee 'Pro'-exemplaren en twee goedkopere tegenhangers zonder dat achtervoegsel. Apple voert de differentiatie tussen Pro en non-Pro dit jaar op. Daarmee verandert vooral de positionering van de middelste twee iPhones: de 'gewone' iPhone 13 en de iPhone 13 Pro. De meerprijs van 250 euro voor het Pro-model is ongewijzigd. Vorig jaar bleken de verschillen tussen de iPhone 12 en 12 Pro zo beperkt dat je het forse prijsverschil beter in je zak kon steken. De 13 Pro heeft ten opzichte van de 13 meer upgrades: een scherm dat niet alleen helderder is maar ook vloeiender beelden toont, plus een camerasysteem met niet alleen een extra camera, maar ook een betere primaire camera en ultragroothoekcamera. Tot slot zijn de Pro-iPhones voor het eerst uitgerust met een krachtiger soc dan het standaardmodel. Meer werk- en opslaggeheugen kunnen voor de intensieve smartphonegebruiker ook welkom zijn.

Net als vorig jaar zijn er weer een extra grote en een extra kleine iPhone, die ook nu ongeveer dezelfde plek in de line-up innemen. De iPhone 13 mini is met een vanafprijs van 809 euro honderd euro goedkoper dan het standaardexemplaar, maar integreert de complete iPhone 13-featureset in een uiterst compact formaat. De iPhone 13 Pro Max is met 1259 euro honderd euro duurder dan de iPhone 13 Pro en bedient vooral mensen die de grootste of beste iPhone van dit moment willen. Apple legt zelf vooral de nadruk op de accuduur bij dit model; die zou langer zijn dan die van alle eerdere iPhones.