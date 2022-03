Apple A15 Bionic-soc heeft 15 miljard transistors en is gemaakt op 5nm-procedé

De A15 Bionic-soc, die Apple in zijn iPhone 13-serie gebruikt, is net als de A14 Bionic gemaakt op een 5nm-procedé. De nieuwe soc heeft 15 miljard transistors, dat zijn er 3,2 miljard meer dan bij de voorganger. Er komen varianten met 4 en 5 gpu-cores.

Net als de twee vorige generaties Apple-socs heeft de A15 Bionic zes cpu-cores, waarvan twee krachtige kernen en vier zuinige kernen. Ook de Neural Engine met 16 cores is ongewijzigd ten opzichte van de vorige generatie, maar die kan nu volgens Apple 15,8 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren. Bij de vorige generatie was dat 11 biljoen.

Apple maakt twee varianten van de A15 Bionic. In de iPhone 13 en iPhone 13 mini zit een variant met vier gpu-cores, net als in vorige generaties van de soc. In de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zit een variant met vijf gpu-cores. Ook de nieuwe iPad mini krijgt de A15 Bionic-soc met vijf gpu-cores.

Details over de kloksnelheden van de cpu en gpu, of wijzigingen in de chiparchitectuur, heeft Apple niet bekendgemaakt. Wel geeft de fabrikant in zijn presentatie aan dat zowel het ontwerp van de cores als de display engine en image signal processor zijn vernieuwd.

Apple zegt niets over de prestaties ten opzichte van vorige Bionic-socs. Wel claimt de fabrikant dat de de cpu van de A15 Bionic tot 50 procent sneller is dan de concurrentie en voor de gpu zou dat 30 procent zijn. Apple noemt echter niet met welke concurrent er vergeleken wordt.