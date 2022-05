Apple iPad en iPad mini

iPad (2021)

iPad mini (2021) In het kort De Apple iPad (2021) is een verre van verbluffende update. Toch is het, ondanks het nogal gedateerde ontwerp, een goede keus als je een nieuwe iPad wilt hebben, want hij geeft je voor een relatief aantrekkelijke prijs toegang tot Apples uitgebreide ecosysteem. Onder de motorkap zit een aantal fijne vernieuwingen ten opzichte van het model van vorig jaar, waaronder dubbel zoveel opslag, een flink snellere processor en een veel betere frontcamera. Net als voorgaande modellen heeft de iPad (2021) een goede accuduur, een prima lcd en jarenlange softwareondersteuning. Pluspunten Prima accuduur

Goede frontcamera

Helder, kleurecht beeldscherm

Groot aanbod van tabletapps, langdurige ondersteuning

Goedkoper dan andere iPads Minpunten Niet-gelamineerd scherm

Gedateerd ontwerp

Geen stereoluidsprekers in landscape Getest Apple iPad (2021) Wi-Fi 64GB Grijs Prijs bij publicatie: € 389,- Vanaf € 375,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (8) In het kort De iPad mini (2021) is een absolute aanrader voor wie een kleine tablet zoekt, want kleine Android-tablets zijn erg dungezaaid en over het algemeen basaal uitgevoerd. Het nieuwe ontwerp maakt een groter scherm in een kleinere behuizing mogelijk en biedt ook wat andere vernieuwingen, zoals USB-C en stereoluidsprekers. De iPad mini laat daarbij en passant zien dat de duurdere iPad Air (2020) wel een update kan gebruiken, want de iPad mini heeft een snellere processor, een beduidend langere accuduur, een achtercamera met flits en een frontcamera van betere kwaliteit. Daarmee is het misschien wel de beste midrange-iPad van dit moment. Pluspunten Nieuw ontwerp met USB-C en stereoluidsprekers

Goede frontcamera

Helder, kleurecht beeldscherm

Groot aanbod van tabletapps, langdurige ondersteuning Minpunten Duurder dan voorganger

Geen toetsenbordconnector Getest Apple iPad Mini (2021) Wi-Fi 64GB Grijs Prijs bij publicatie: € 559,- Vanaf € 526,57 Vergelijk prijzen

Waar de duurste Apple iPads voorzien worden van belachelijk snelle chips en bijzondere innovaties als een miniledscherm, lidarscanner en Thunderbolt-ondersteuning, verloopt de vernieuwing aan de andere kant van Apples tabletline-up met een slakkengangetje. Dat geldt zeker voor de goedkoopste iPad, die enigszins verwarrend simpelweg 'iPad' heet. In de afgelopen jaren bleef de tablet een verzameling van verouderde componenten in een gedateerd design. Geef de fabrikant eens ongelijk; Android-tablets van de afgelopen paar jaar zijn ook niet echt gangmakers. Hoewel ze er weleens nieuwer uitzien, met een design geïnspireerd op dat van de hedendaagse iPad Air en Pro, blijven ze verstoken van het uitgebreide software-ecosysteem waartoe ook de budget-iPad je toegang geeft. Er is dus alle reden om aan te nemen dat de iPad (2021) weer een succes wordt, ook al is hij opnieuw maar een ietsiepietsie beter dan het model van vorig jaar.

Ook de iPad mini krijgt dit jaar een update. De oude mini stamt alweer uit 2019, dus dat was hard nodig. Apple heeft de iPad mini (2021) hetzelfde design gegeven als de iPad Air (2020), met smalle, symmetrische schermranden, een scherm met ronde hoeken en een vingerafdrukscanner in de vlakke zijkant. De mini was en is een beetje een vreemde eend in de bijt. Waar kleine Android-tablets vooral ultrabudgetexemplaren zijn, heeft Apples minitablet high-end specificaties. In de line-up staat het tabletje dus ook boven de iPad (2021), gelet op de prijs en featureset. In deze review nemen we beide nieuwe tablets onder de loep.

Behuizing en features

Juist omdat het totaal niet vernieuwend is, is het ontwerp van de nieuwe budget-iPad anno 2021 haast bijzonder. Het design gaat terug tot de allereerste iPad Air uit 2013 en de significantste vernieuwing sinds die tijd is een wat groter scherm, dat er ook al sinds modeljaar 2019 inzit. Met het nieuwe ontwerp van de iPad mini (2021) is het basismodel de allerlaatste iPad met brede boven- en onderranden en een thuisknop onder het scherm. Dat is nog zo'n ouderwetse, fysieke knop die je echt kunt indrukken, zoals in de iPhone 5S tot en met 6S. Hij is voorzien van Apples eerstegeneratie-Touch ID-sensor, die minder snel en betrouwbaar werkt dan Touch ID-sensoren in nieuwere apparaten. Wat de iPad (2021) ook nog als enige heeft, is een Lightningpoort in plaats van USB-C. Je vindt zelfs nog een 3,5mm-jack voor je hoofdtelefoon. Dat laatste verzacht het gebrek aan stereosluidsprekers in landschapsmodus een beetje; alleen in portretmodus komt het geluid bij de iPad (2021) van links en rechts. Met de klank van de luidsprekers is overigens niets mis.

iPad mini (2021) en iPad (2021)

Afgezien van het topmodel iPad Pro met 12,9"-display is de budget-iPad het grootste en zwaarste model in de line-up. Hij is overigens wel een stuk lichter dan een echt oude iPad, bijvoorbeeld de genoemde iPad Air uit 2013, mocht je vanaf daar upgraden. Met 7,5mm is de iPad (2021) ook het dikste model dat Apple nu verkoopt, wat een beetje wordt verstopt door de aflopende zijranden. De aluminium behuizing lijkt stevig gebouwd, maar het is her en der wel duidelijk dat Apple heeft bespaard op de uitvoering. We noemden al de verouderde thuisknop; een ander detail is het niet gelamineerde scherm (meer daarover verderop), waardoor een klein tikje op het scherm klinkt als een luide 'tok', wat een beetje goedkoop aandoet.

De iPad mini (2021) heeft zoals gezegd wel een vernieuwd ontwerp, hoewel je eigenlijk precies weet hoe het ding eruitziet als je ooit een iPad Air hebt gezien. Dat was op zijn beurt ook een mash-up van ideeën die we al eerder zagen bij de iPad Pro-reeks. Het nieuwe design geeft de nieuwe iPad mini een veel modernere uitstraling en ook in de praktijk is het handig. In een behuizing die precies even breed, maar wel een stukje korter is dan de oude mini, past een groter 8,3"-scherm. Naast klein is de tablet ook erg licht, met 293 gram, slechts zo'n 20 procent meer dan de iPhone 13 Pro Max.

Apple iPad 2021 Apple iPad mini 2021 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 2021 (11") Apple iPad Pro 2021 (12,9") Formaat

(l x b x h) 250,6 x

174,1 x

7,5mm 195,4 x

134,8 x

6,3mm 247,6 x

178,5 x

6,1mm 247,6 x

178,5 x

5,9mm 280,6 x

214,9 x

6,4mm Gewicht (wifi) 487g 293g 458g 466g 682g Authenticatie Touch ID (homeknop) Touch ID

(zijkant) Touch ID

(zijkant) Face ID Face ID Luidsprekers Stereo (portrait) Stereo (landsc.) Stereo (landsc.) Stereo (landsc.) Stereo (landsc.) Poorten Lightning

Smart Conn.

3,5mm-jack USB-C USB-C

Smart Conn. Thunderbolt 4

Smart Conn. Thunderbolt 4

Smart Conn. Camera voor 12Mp f/2.4 (uw) 12Mp f/2.4 (uw) 7Mp f/2.0 12Mp f/2.4 (uw) 12Mp f/2.4 (uw) Camera achter 8Mp f/2.4 12Mp f/1.8 12Mp f/1.8 12Mp f/1.8

10Mp f/2.4 (uw)

Lidar 12Mp f/1.8

10Mp f/2.4 (uw)

Lidar

De bouwkwaliteit van de iPad mini (2021) voelt goed aan, al zouden we net als bij de iPad Air (2020) niet te hard gaan sjorren aan de behuizing. Die is erg dun en in het midden aan de rechterzijkant zit net als bij de iPad Air en Pro een 'raampje' in het metaal voor de Apple Pencil. Rechts aan de bovenkant zit zoals bij de iPad Air de powerknop met ingebouwde Touch ID-functie, linksbovenaan zitten de volumeknoppen: een wat vreemde locatie, maar het went snel. Midden tussen de knoppen zitten gaatjes voor de luidsprekers, want de iPad mini (2021) heeft eindelijk luidsprekers die in landschapsmodus in stereo kunnen werken, in plaats van in portretstand zoals bij het vorige model. Rekening houdend met het kleine formaat is het geluid uitstekend en bovendien kunnen de luidsprekers erg hard.

De Apple iPad mini (2021) heeft nu een USB-C poort

Vanwege de kleine behuizing moet de iPad mini (2021) helaas weer de Smart Connector missen, die wel op alle andere iPads zit. Een toetsenbordaccessoire zul je via bluetooth moeten verbinden, wat minder robuust is dan een fysieke connector. Apple verkoopt ook geen eigen toetsenbordje voor de mini, zoals het wel doet voor andere iPads. Met de overgang naar het nieuwe design, gaat de 3,5mm-jack verloren op de nieuwe iPad mini. Lightning maakt plaats voor USB-C, waarmee je zonder adapter kunt verbinden met bijvoorbeeld een kaartlezer of beeldscherm.

Nieuwe camera('s)

Geïnspireerd door de pandemie worden er de laatste tijd steeds meer apparaten aangekondigd met een verbeterde frontcamera voor videobellen. Zo ook de iPad (2021) en iPad mini (2021), die dezelfde luxe frontcamera hebben als de iPad Pro-reeks van dit jaar. een 12-megapixelsensor achter een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 122 graden. Dat maakt dat ook de nieuwe budget-iPad de functie Center Stage ondersteunt, of Middelpunt in het Nederlands. De iPad cropt het beeld van de sensor en daardoor kan de camera je een stukje volgen. Komen er meer personen in beeld, dan zoomt de camera automatisch uit om iedereen in beeld te houden. Het is een verrassend leuke functie, die ook uitstekend werkt in de praktijk. Hieronder kun je een demonstratie zien op de iPad Pro (2021). In de TechHub-video bovenaan de pagina zie je ook een voorbeeld op de iPad (2021).

Als je vaak aan videobellen doet, is de nieuwe camera dus een leuke toevoeging. Zeker bij de iPad (2021) is ook de vooruitgang in beeldkwaliteit aanmerkelijk, want de voorganger had nog het 1,2-megapixelfrontcameraatje dat ooit te vinden was in de iPhone 5-reeks. Een klein nadeeltje blijft dat de camera bij beide iPads in de korte kant zit. Zet je hem in landscape voor je neer, dan zit de camera dus vrij ver van het midden van het scherm, waardoor het voor de tegenpartij kan lijken alsof je langs haar heen praat.

De iPad mini (2019) heeft naast de vernieuwde frontcamera ook een vernieuwde achtercamera met 12 in plaats van 8 megapixels en een lichtgevoeligere lens. Bovendien heeft de camera een flits, wat de iPad Air (2020) niet heeft.

Beeldscherm en pen

Bij het vernieuwde ontwerp van de iPad mini (2021) past uiteraard een volledig nieuwe display, met niet alleen een andere diagonaal van 8,3", maar ook een nieuwe beeldverhouding van 3:2. Alleen Apples duurste en goedkoopste tablets hebben nog de klassieke 4:3-beeldverhouding. Ten opzichte van het 7,9"-4:3-scherm van de iPad mini (2019) is het scherm smaller, maar wel langer geworden; het totale beeldoppervlak neemt met ongeveer 5 procent toe. Het Liquid Retina-scherm, zoals Apple ips-lcd's in zijn apparaten aanduidt, heeft een resolutie van 2266x1488 pixels. Het DCI-P3 kleurbereik en de beloofde maximale helderheid van 500cd/m² blijven ten opzichte van de iPad mini (2019) gelijk, hetzelfde geldt voor de 60Hz-refreshrate.

Wel ondersteunt de nieuwe iPad mini de tweede generatie Apple Pencil, die handiger werkt dan de eerste. De pen laadt draadloos op, kan magnetisch aan de zijkant worden bevestigd en heeft geen dopje dat makkelijk kwijtraakt, zoals de eerste Apple Pencil. Je moet hem er zoals bij alle iPads wel los bij kopen en met 130 euro is hij bepaald niet goedkoop, maar de tekenervaring van Apples pen is erg fijn. Op de iPad Pro's is die ervaring nog iets beter dankzij het 120Hz-scherm van die apparaten.

Op internet verschenen na de introductie van de iPad mini klachten over 'jelly scrolling'. De linkerkant van het scherm ververst trager dan de rechterkant in portretmodus, zodat lijnen bij het scrollen krom gaan lopen. Dat komt vermoedelijk doordat de displaycontroller bij de iPad mini aan de lange kant zit. Zoals ieder lcd-scherm ververst het paneel van de iPad mini van boven naar beneden, gezien vanaf de locatie van de controller. Als je hem in portretmodus vasthoudt, begint de refresh dus aan de rechterkant. In het gebruik viel het effect af en toe op, maar heel storend is het wat ons betreft niet. We misten eerder de 120Hz-refreshrate van de meeste courante smartphones en ook sommige tablets, die zeker op het wat grotere scherm van een tablet een vloeiendere beweging had kunnen opleveren. Ook leek de lcd bij het scrollen nogal trage responstijden te hebben, net als de iPad (2021).

Apple iPad 2021 Apple iPad mini 2021 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 2021 (11") Apple iPad Pro 2021 (12,9") Schermtype Lcd (ips) Lcd (ips) Lcd (ips) Lcd (ips) Miniled-lcd (ips) Diagonaal/verhouding 10,2" (4:3) 8,3" (3:2) 10,9" (10:7) 11" (10:7) 12,9" (4:3) Resolutie 2160x1620, 265ppi 2266x1488, 327ppi 2360x1640, 264ppi 2388x1668, 265ppi 2732x2048, 265ppi Refreshrate max. 60Hz 60Hz 60Hz 120Hz 120Hz Kleurbereik sRGB DCI-P3 DCI-P3 DCI-P3 DCI-P3 Helderheid max. 500cd/m² 500cd/m² 500cd/m² 600cd/m² Sdr:

600cd/m²

Hdr:

1600cd/m² Overig Geschikt voor Apple Pencil True Tone Geschikt voor Apple Pencil 2 True Tone Gelamineerd scherm Geschikt voor Apple Pencil 2 True Tone Gelamineerd scherm Geschikt voor Apple Pencil 2 True Tone Gelamineerd scherm Geschikt voor Apple Pencil 2 True Tone Gelamineerd scherm Hdr-scherm

Nieuw aan het scherm van de iPad (2021) is ondersteuning voor True Tone, wat alle andere courante iPhones en iPads ook hebben. Door middel van een kleursensor kan het scherm zijn kleurtemperatuur automatisch aanpassen aan het omgevingslicht en dat is een leuke nice-to-have. Als je een boek of webpagina leest met een witte achtergrond, ziet het scherm er net wat papierachtiger uit.

De overige specificaties van het scherm van de iPad (2021) zijn gelijk aan die van het voorgaande model en daarmee mist de budget-iPad weer enkele key features van de duurdere modellen, waaronder de iPad mini, Air en Pro. Het zichtbaarste onderscheid is dat het scherm niet is gelamineerd of voorzien van een antireflectiecoating, waardoor het contrast bij veel omgevingslicht afneemt en het scherm dieper in de behuizing lijkt te liggen. Daarbij komt het kleurbereik van de iPad (2021) niet verder dan sRGB in plaats van DCI-P3 bij de meeste andere Apple-apparatuur (iPads, iPhones, Macbooks, iMacs) en de penondersteuning blijft beperkt tot de eerste generatie Apple Pencil.

We hebben onze X-rite i1 Display Pro-colorimeter en Portait Displays Calman Ultimate-analysesoftware erbij gepakt om beide iPad-schermen door te meten. De beloofde helderheid van 500cd/m² wordt, zoals bij andere iPads, vrijwel exact gehaald. Voor iPads hebben beide schermen een bovengemiddeld contrast, maar Android-tablets in dit prijssegment zijn vaker uitgerust met oledschermen, die het op dit punt beter doen. De kleurtemperatuur is bij beide schermen nipt aan de koele kant, waarbij we True Tone voor deze test uiteraard hebben uitgezet. Bij de iPad (2021) komt de gemiddelde grijsafwijking of ΔE uit boven de zichtbare grens van 3, maar is het scherm wel beter afgesteld dan bij de twee voorgangers. De iPad mini (2021) scoort het best van alle courante iPads en alle deelmetingen op een na leveren op deze tablet een onzichtbare afwijking op.

Kijken we naar de kleurafwijking, dan doet de iPad mini (2021) het iets beter dan de iPad (2021), hoewel beide een nagenoeg perfect resultaat laten zien. We hebben voor deze test beide tablets sRGB-afbeeldingen laten zien en de iPad mini (2021) blijkt uitstekend in staat het bredere kleurbereik van het scherm, 97,4 procent van DCI-P3 in onze meting, daarop af te stemmen. Het sRGB-kleurbereik wordt vrijwel zonder onder- of oververzadiging afgedekt. De iPad (2021) biedt een sRGB-dekking van 95,5 procent en mist een klein beetje verzadiging in groen, vandaar de licht verhoogde afwijking ten opzichte van de iPad mini (2021).

Hardware: A13 en A15

Hoewel de chip in de presentatie niet expliciet werd genoemd, is de Apple iPad mini (2021) feitelijk het eerste apparaat dat Apple heeft aangekondigd met de nieuwe A15-soc. Dezelfde soc zit ook in de iPhone 13-serie. Voor de iPad mini (2021) gaat het om de variant met vijf gpu-cores die ook in de iPhone Pro-modellen zit, maar wel zijn de twee snelle Avalanche-cpu-cores zo'n 10 procent lager geklokt. Daarmee liggen de singlecoreprestaties van de A15 in de iPad mini (2021) ongeveer op hetzelfde niveau als die van de A14 in de iPad Air (2020), tenminste in Geekbench 5. Multicore wint Apples kleinste tablet het wel van de courante iPad Air. Ten opzichte van de oude iPad mini, waarvan we alleen een Geekbench 4.1-resultaat beschikbaar hebben, scoort de iPad mini (2021) 66 procent hoger in deze benchmark. De iPad mini (2021) is kortom een zeer snelle tablet en tablets van de concurrentie die even klein zijn, hebben vaak een stokoude en erg trage processor.

De iPad (2021) beschikt over de Apple A13-soc uit de iPhone 11-serie, een generatie nieuwer dan de A12 uit het oude model. Dat levert in Geekbench circa 50 procent winst op. Ten opzichte van de iPad (2018) met Apple A10-soc scoort de iPad van dit jaar zelfs meer dan dubbel zo hoog. Daarmee is de iPad (2021) hoogstwaarschijnlijk de snelste tablet in zijn prijsklasse. De in onze Pricewatch populairste, vergelijkbaar geprijsde Android-tablets, de Galaxy Tab S7 FE en Xiaomi Mi Pad 5, hebben we niet getest, maar andere apparaten met dezelfde soc als die tablets scoren in deze benchmarks circa 25 procent lager dan de iPad (2021).

Apple iPad 2021 Apple iPad mini 2021 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 2021 (11") Apple iPad Pro 2021 (12,9") Soc Apple A13 Apple A15 Apple A14 Apple M1 Apple M1 Ram/opslag 3GB/64GB

3GB/256GB 4GB/64GB

4GB/256GB 4GB/64GB

4GB/256GB 8GB/128GB

8GB/256GB

8GB/512GB

16GB/1TB

16GB/2TB 8GB/128GB

8GB/256GB

8GB/512GB

16GB/1TB

16GB/2TB

Fijn is dat Apple de opslagcapaciteit van de iPad (2021) een upgrade heeft gegeven. Het basismodel begint nu bij 64GB en de startprijs van 389 euro is hetzelfde gebleven, dus dat is een goede deal. Voor het nieuwe 256GB-model betaal je wel meer dan de 128GB upgradeoptie van vorig jaar: 559 in plaats van 489 euro. Ook de 4G-variant is enkele tientjes duurder. Alle versies hebben 3GB werkgeheugen, minder dan alle andere iPads. Je zult bij het overschakelen tussen apps of webpagina's vaker even moeten wachten totdat hij weer is ingeladen. De iPad mini (2021) geeft je dezelfde keuze als voorgaande jaren: 64 of 256GB, beide gecombineerd met 4GB werkgeheugen. Door de A15-soc is er nu 5G-ondersteuning op het model waar een simkaartje in past. De eerdere versie en opvallend genoeg ook de courante iPad Air (2020) blijven nog steken op 4G. Alle versies van de iPad mini zijn een stuk duurder geworden. Het wifimodel kost 110 euro meer dan zijn voorganger; het cellular model is zelfs 130 euro duurder.

Software: iPadOS 15

Beide iPads draaien iPadOS 15, dat ook beschikbaar is voor veel eerdere iPads, waarvan de iPad Air 2 uit 2014 de oudste is. Dat duidt erop dat je ook bij de iPad (2021) en iPad mini (2021) een lange ondersteuningsperiode mag verwachten. In iPadOS 15 zit een aantal verbeteringen die ook in iOS 15 te voorschijn komen. Zo zijn er opgefriste Weer- en Kaarten-apps en heeft Safari nieuwe functionaliteit, hoewel de tabbladen op de iPad nog steeds bovenaan blijven staan. Ook zijn er dezelfde verbeteringen aan het notificatiesysteem, met gegroepeerde notificaties, het notificatieoverzicht en de Focusmodus met filters voor notificaties die je ver kunt customizen.

IPadOS 15 bevat ook vernieuwingen die de iPhone met iOS 14 vorig jaar al kreeg. Op je homescreen kun je nu widgets tussen iconen plaatsen, waarbij er voor de iPad extra grote versies beschikbaar zijn die de ruimte beter opvullen. Net als in iOS 14 is er nu ook een Appbibliotheek op het meest rechtse scherm, zodat je niet altijd alle app-iconen in beeld hoeft te houden. Op de iPad kun je hem ook oproepen met een knopje op het dock. Multitasking werkt een stuk intuïtiever, doordat je het met een klein knopje met drie puntjes bovenaan iedere app kunt oproepen. Bovendien is er een nieuw menu: de Shelf, of Strip in het Nederlands, waarin alle vensters van een app onder in beeld te zien zijn. Tot slot biedt iPadOS 15 je de mogelijkheid om makkelijker notities te maken. Je kunt vanuit de rechteronderhoek vegen om snel iets op te schrijven, en als je dat vanuit een app doet, kan de iPad meteen een link of schermafbeelding invoegen bij je krabbel.

Op het scherm van de iPad mini (2021) wordt de interface ongeveer 20 procent kleiner vertoond dan op de iPad (2021) en de meeste andere iPads, zodat je ondanks het kleinere formaat niet veel minder schermruimte overhoudt. Het scherm van de nieuwe iPad mini heeft wel een vrij smalle beeldverhouding, waardoor je in landschapsmodus minder verticale ruimte hebt dan op iedere andere iPad. In directe vergelijking met de iPad (2021) ziet het er wat krapjes uit. Voor multitasking of voor bijvoorbeeld tekenen of schrijven zouden wij liever een groter scherm hebben, maar onbruikbaar is de iPad mini (2021) daarvoor zeer zeker niet.

Accuduur

Apple iPad 2021 Apple iPad mini 2021 Apple iPad Air 2020 Apple iPad Pro 2021 (11") Apple iPad Pro 2021 (12,9") Accucapaciteit 32,4Wh 19,3Wh 28,9Wh 28,7Wh 40,9Wh

De iPad (2021) is net zoals zijn voorganger voorzien van een accu van 32,4Wh. Blijkens onze drie vaste tests van de accuwerktijd is de accuduur daarmee ongeveer hetzelfde als vorig jaar: zo'n 10 tot 11 uur videokijken of webbrowsen. Dat is best goed als je naar de rest van Apples aanbod kijkt. Alleen de iPad Pro 12,9" (2021) gaat soms nog langer mee.

De iPad mini (2021) heeft een 19,3Wh-accu, net wat meer dan de iPad mini (2019) met een 19,1Wh-accu. In de twee browsetests gaat de nieuwe iPad mini ongeveer even lang mee als het oude model, maar in de videotest blijkt de accuduur een stuk korter. Over het geheel genomen is de accuduur van de iPad mini dus ondergemiddeld, maar voor een kleiner apparaat is dat ook niet meer dan gebruikelijk. Bovendien is uitgerekend de vergelijkbaarste grotere tablet, de iPad Air, de hekkensluiter in het huidige iPad-assortiment als het op accuduur aankomt.

Bij beide iPads zit een 20W-oplader in de doos, hoewel de iPad mini (2021) in onze test in praktijk met maximaal 19W laadt. De iPad (2020) werd ook al met zo'n lader geleverd, maar de iPad en iPad mini uit 2019 hadden nog een 12W-lader. Dat verklaart waarom de nieuwe apparaten het in deze test vrij goed doen. In vergelijking met smartphones is het natuurlijk niet zo bijzonder dat het laden twee uur duurt, maar die hebben over het algemeen een kleinere accu.

Conclusie

De iPad (2021) is een verre van verbluffende update. Datzelfde geldt, ondanks het volledig nieuwe design, ook voor de iPad mini (2021), die er precies hetzelfde uitziet als de iPad Air van vorig jaar, maar dan kleiner. Toch zijn beide apparaten aanraders in hun respectieve categorieën, wat ook te maken heeft met het gebrek aan concurrentie. Android-tablets lenen zich nog steeds vooral voor mediaconsumptie, terwijl Windows-tablets vaak duurder zijn en Chrome OS-tablets nog nauwelijks voorkomen. Zo wordt de keuze voor een iPad wel erg voor de hand liggend. De meesten zullen dan tevreden zijn met de iPad (2021), ondanks het nogal verouderde ontwerp. Onder de motorkap zit een aantal fijne vernieuwingen ten opzichte van vorig jaar, waaronder dubbel zoveel opslag, een flink snellere processor en een veel betere frontcamera. Net als voorgaande modellen heeft de iPad (2021) een goede accuduur, een prima lcd, jarenlange softwareondersteuning en toegang tot Apples uitgebreide ecosysteem.

De iPad mini (2021) is allicht een aanrader voor wie een kleine tablet zoekt en heeft zo mogelijk nog minder concurrentie. Kleine Android-tablets zijn er nauwelijks meer en wat er is, lijkt vooral gericht op kinderen of mensen die veel minder willen besteden. De iPad mini (2021) is high-end in zijn kunnen en laat en passant zien dat de duurdere iPad Air (2020) wel een update kan gebruiken. Zo heeft de iPad mini een snellere processor met (optioneel) 5G in plaats van 4G, een beduidend langere accuduur, een achtercamera met flits en een betere frontcamera. Daarmee is de iPad mini (2021) als je verder kijkt dan het formaat, misschien wel de beste midrange-iPad van dit moment.