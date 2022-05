Het zijn laptops die verleden en toekomst combineren, de MacBook Pro's die Apple dit najaar heeft aangekondigd. Ze hebben een gloednieuwe M1 Pro- of M1 Max-soc, een 120Hz-scherm met een notch, maar ook een MagSafe-aansluiting, hdmi-poort en sd-kaartlezer. Die drie dingen zaten in 2015 voor het laatst op een MacBook Pro. Het toont aan dat Apple anders is gaan denken over wat een laptop moet bieden.

Dat wierp de vraag op of Apple ook bij zijn andere producten een andere lijn is gaan volgen. Zijn de MacBooks de uitzondering, of heeft Apple ook bij andere producten zoals iPads, iPhones en AirPods de koers verlegd? Om dat te achterhalen zetten we in dit verhaal recente wijzigingen aan Apple-producten op een rijtje en kijken we of ze wijzen op een nieuwe koers voor het bedrijf op het gebied van ontwerp, waarbij meer de nadruk ligt op functie en niet zozeer op vorm.